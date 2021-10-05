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Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
05.10.2021 18:52
Рубрика: Общество

Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской

Текст: Елена Толина
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8579)
Медицинский обозреватель "Российской газеты" Ирина Краснопольская награждена специальным призом попечительского совета премия "Первые лица", которая учреждена Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины и Некоммерческим Партнерством "Общество по развитию Медицины и Здравоохранения".
Ирина Краснопольская - один из самых авторитетных медицинских журналистов страны. Фото: Константин Завражин/РГ Ирина Краснопольская - один из самых авторитетных медицинских журналистов страны. Фото: Константин Завражин/РГ
Ирина Краснопольская - один из самых авторитетных медицинских журналистов страны. Фото: Константин Завражин/РГ

"Первые лица" - единственная на сегодня премия, которая призвана награждать людей или учреждения, внесшие заметный вклад в развитие перинатальной медицины в России. Она проходит при поддержке Минздрава РФ. Среди ее основных задач содействие профессиональному развитию молодых специалистов и медицинских работников, в том числе врачей, в области перинатальной медицины, содействие развитию и внедрению передовых методов диагностики, сохранения беременности и выхаживания новорожденных и т.д.

Фото: instagram/dr.rkomarov
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В этом году, принимая во внимание беспрецедентные вызовы системе здравоохранения в связи с пандемией и колоссальную нагрузку на службу медицинской помощи матерям и детям в борьбе с пандемией, экспертный совет премии по согласованию с Минздравом РФ решил наградить тех, кто проявил высокий профессионализм, ответственность и самопожертвование в борьбе с COVID-19. Ежегодно помимо призов в основных номинациях вручается специальный приз попечительского совета. Как подчеркнула академик Лейла Намазова-Баранова, это награда Ирине Григорьевне - большому другу всех медиков вообще и педиатров в частности.

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