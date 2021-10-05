Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской

Медицинский обозреватель "Российской газеты" Ирина Краснопольская награждена специальным призом попечительского совета премия "Первые лица", которая учреждена Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины и Некоммерческим Партнерством "Общество по развитию Медицины и Здравоохранения".

"Первые лица" - единственная на сегодня премия, которая призвана награждать людей или учреждения, внесшие заметный вклад в развитие перинатальной медицины в России. Она проходит при поддержке Минздрава РФ. Среди ее основных задач содействие профессиональному развитию молодых специалистов и медицинских работников, в том числе врачей, в области перинатальной медицины, содействие развитию и внедрению передовых методов диагностики, сохранения беременности и выхаживания новорожденных и т.д.

В этом году, принимая во внимание беспрецедентные вызовы системе здравоохранения в связи с пандемией и колоссальную нагрузку на службу медицинской помощи матерям и детям в борьбе с пандемией, экспертный совет премии по согласованию с Минздравом РФ решил наградить тех, кто проявил высокий профессионализм, ответственность и самопожертвование в борьбе с COVID-19. Ежегодно помимо призов в основных номинациях вручается специальный приз попечительского совета. Как подчеркнула академик Лейла Намазова-Баранова, это награда Ирине Григорьевне - большому другу всех медиков вообще и педиатров в частности.