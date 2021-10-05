США к ноябрю объявят решения по въезду иностранцев и признанию вакцин

Власти США намерены ближе к ноябрю предоставить обновленные требования об обязательной вакцинации от COVID-19 иностранцев, желающих посетить США, а также сообщить, какие именно вакцины будут признаваться американской стороной. Об этом в понедельник заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

С ноября американские власти будут требовать от въезжающих в страну туристов справку о полной вакцинации. По распространенным ранее данным газеты The Washington Post, признаваться будут только препараты, одобренные США или Всемирной организацией здравоохранения. В связи с этим Псаки на брифинге спросили, планируется ли внесение изменений в данные требования и будут ли приниматься сертификаты о вакцинации российским препаратом.

"Ближе к ноябрю у нас будет обновленная информация по нашим нормам для международных поездок", - ответила Псаки, подчеркнув, что начало ноября - это те временные рамки, на которых сосредоточены власти США.

Ранее координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс сообщал, что с ноября подтверждающий вакцинацию документ необходимо будет предъявлять при посадке в направляющийся в США самолет. Также от граждан других стран будут требовать наличия отрицательного теста на COVID-19.