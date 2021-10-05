Суд назначит Джине Лоллобриджиде "куратора", чтобы оградить ее от альфонсов

Верховный кассационный суд Италии посчитал, что 94-летней легенде мирового кино, великому офицеру ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", талантливому скульптору и фотографу Джине Лоллобриджиде необходим "куратор", который поможет оградить ее от мошенников и защитить имущество.

Суд частично удовлетворил иск 64-летнего единственного сына актрисы от первого брака Андреа Милко Скофича, который пытается признать Лолло (так называют Лоллобриджиду на родине) недееспособной на протяжении последних 10 лет. Скофича, чьи отношения со знаменитой матерью далеки от образцово-показательных, тревожит ее окружение, которое, по мнению сына, состоит сплошь из молодых альфонсов, обманным путем вытягивающих из актрисы деньги.

В прошлом кинодива, которую по праву называли "самой красивой женщиной в мире", действительно не раз совершала экстравагантные поступки и попадала в довольно запутанные истории. Так, в 2011 году родственники узнали о том, что 29-летний помощник актрисы Андреа Пьяццолла настолько филигранно втерся к ней в доверие, что не только сумел оградить ее от общения с сыном и внуком, но и получил права на полное управление имуществом и капиталами Лоллобриджиды. А двумя годами позже, в 2013 году, разразился новый скандал, когда Джина узнала из интернета, что вышла замуж за испанца Хавьера Ригау, который моложе ее на 35 лет. Актриса обратилась в суд, заявив, что она ничего не знает о свадьбе, а также заверив общественность, что едва знакома с Хавьером, а подпись на документах - не более чем качественная подделка. Лоллобриджида обвинила Ригау в мошенничестве с целью получения в будущем ее многомиллионного наследства. Хавьер, в свою очередь, поведал свою версию случившегося, согласно которой он состоял с актрисой в отношениях более двадцати лет. Мужчина пытался доказать, что актриса собственноручно и добровольно подписала все приложенные к делу бумаги. Кроме того, испанец предоставил фотографии, подтверждающие их многолетний роман. Тяжба тянулась несколько лет и в конечном итоге, накануне 90-летия Лоллобриджиды, суд признал ее второй брак вполне законным.

В прошлом кинодива, которую по праву называли "самой красивой женщиной в мире", действительно не раз совершала экстравагантные поступки

Апеллируя к вышеперечисленным эпизодам, изначально сын Лолло настаивал на том, чтобы опекун принимал активное участие в том числе и в повседневной жизни его уже немолодой матери. Однако, вынося решение, суд подчеркнул, что Лоллобриджида является психически здоровым человеком, она способна принимать автономные решения на бытовом уровне. В пользу этого заключения, к примеру, говорит то, что в прошлом году она одной из первых знаменитостей своей возрастной категории решилась сделать прививку от коронавируса, объяснив свой шаг "желанием жить".

С другой стороны, медики обнаружили у нее "ослабление адекватного восприятия действительности". Эксперты также пришли к выводу, что актриса нуждается в помощи, поскольку она находится сейчас в "уязвленном состоянии", которым могут воспользоваться злоумышленники, чтобы ввести ее в заблуждение в вопросах, касающихся ведения финансов и операций с недвижимостью.

По словам адвоката Лоллобриджиды Филиппо Мария Мескини, знаменитость, которая начала свою выдающуюся карьеру в 1947 году и живет в настоящее время на вилле на Аппиевой дороге в Риме, "раздосадована, но не раздавлена" вердиктом высшей судебной инстанции и считает его "оскорбительным для своего достоинства".