Идентифицировано существо, найденное в 1990-х годах в Нью-Мексико

Палеонтологи из Университета Бата и Музея естественной истории и науки Нью-Мексико (США) повторно изучили окаменелость, обнаруженную более двадцати лет назад на ранчо известного американского телемагната Теда Тернера. Анализ показал, что древнее существо относилось к ранее неизвестному виду обширной группы рогатых динозавров.

Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Cretaceous Research, а коротко об открытии рассказывает Phys.org. Речь идет о частично сохранившемся скелете и фрагментарно сохранившемся черепе, которые были обнаружены на ранчо в конце 1990-х годов.

Первоначально окаменелость была идентифицирована как останки торозавра. Видимо, большого интереса для ученых она на тот момент не представляла, так как детальный анализ скелета был проведен лишь 20 лет спустя. В результате было сделано важное открытие.

Палеонтолог Себастьян Далман и его команда в ходе повторного анализа установили, что останки принадлежат представителю неизвестного вида, не связанному с динозаврами, ранее обнаруженными в северной части американского континента.

Это оказался новый вид группы рогатых динозавров - цератопсид, которые до сих пор не встречались в Северной Америке. Ученые говорят, что это существо было дальним родственником более известного трицератопса - травоядного динозавра.

Новый вид получил название Sierraceratops turneri, причем оно дано в честь Теда Тернера, на ранчо которого и была найдена окаменелость. По оценкам ученых, этот рогатый динозавр бродил по территории современного американского штата Нью-Мексико около 72 миллионов лет назад.

Он обладал рядом ключевых особенностей, которые отличали его от родственников. В частности, в отличие от других рогатых динозавров он обладал короткими, но массивными надбровными дугами. Анатомия роговых костей этого динозавра тоже была уникальной. У него был крупный череп, около 1,5 метра в длину, а общая длина этого существа составляла около 4,5 метра. Как и другие цератопсиды, он был существом травоядным.