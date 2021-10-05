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05.10.2021 19:55
Рубрика: Общество

Идентифицировано существо, найденное в 1990-х годах в Нью-Мексико

Текст: Денис Передельский
Фото: University of Bath Фото: University of Bath
Фото: University of Bath

Палеонтологи из Университета Бата и Музея естественной истории и науки Нью-Мексико (США) повторно изучили окаменелость, обнаруженную более двадцати лет назад на ранчо известного американского телемагната Теда Тернера. Анализ показал, что древнее существо относилось к ранее неизвестному виду обширной группы рогатых динозавров.

Фото: Dr. Brigitte Schoenemann at the University of Cologne's Institute for Didactics of Biology
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Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Cretaceous Research, а коротко об открытии рассказывает Phys.org. Речь идет о частично сохранившемся скелете и фрагментарно сохранившемся черепе, которые были обнаружены на ранчо в конце 1990-х годов.

Первоначально окаменелость была идентифицирована как останки торозавра. Видимо, большого интереса для ученых она на тот момент не представляла, так как детальный анализ скелета был проведен лишь 20 лет спустя. В результате было сделано важное открытие.

Палеонтолог Себастьян Далман и его команда в ходе повторного анализа установили, что останки принадлежат представителю неизвестного вида, не связанному с динозаврами, ранее обнаруженными в северной части американского континента.

Это оказался новый вид группы рогатых динозавров - цератопсид, которые до сих пор не встречались в Северной Америке. Ученые говорят, что это существо было дальним родственником более известного трицератопса - травоядного динозавра.

Фото: iStock
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Новый вид получил название Sierraceratops turneri, причем оно дано в честь Теда Тернера, на ранчо которого и была найдена окаменелость. По оценкам ученых, этот рогатый динозавр бродил по территории современного американского штата Нью-Мексико около 72 миллионов лет назад.

Он обладал рядом ключевых особенностей, которые отличали его от родственников. В частности, в отличие от других рогатых динозавров он обладал короткими, но массивными надбровными дугами. Анатомия роговых костей этого динозавра тоже была уникальной. У него был крупный череп, около 1,5 метра в длину, а общая длина этого существа составляла около 4,5 метра. Как и другие цератопсиды, он был существом травоядным.

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