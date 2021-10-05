Моделирование указало на существование "второй Земли" за Нептуном

Команда космологов представила новое исследование, базирующееся на результатах компьютерного моделирования процесса создания Солнечной системы. Оно указывает на то, что за орбитой Нептуна может находиться планета размером с Землю или Марс.

Исследование опубликовано в журнале Annual Review of Astronomy and Astrophysics, а коротко о нем рассказывает Phys.org. В своей статье авторы высказывают предположение о том, что за Нептуном может располагаться неизвестная нам планета, по сути, "вторая Земля".

Сама по себе идея не нова. Астрономы всего мира уже несколько лет ведут поиски так называемой "Девятой планеты". И наиболее популярная гипотеза гласит, что искать ее следует на окраинах Солнечной системы. Эта область мало изучена: она является довольно темной, а возможности современных инструментов наблюдения пока ограничены.

Однако новое исследование интересно тем, что в его рамках ученые провели моделирование процесса рождения и эволюции Солнечной системы. Оно не преследовало цель найти гипотетическую планету, но получилось так, что оно фактически поддержало ранее выдвинутую гипотезу. По мнению авторов работы, неизвестная нам планета могла быть буквально вытеснена на "задворки" газовыми гигантами.

Исследователи пишут, что существующие модели и имеющиеся у нас данные пока еще не в полной мере могут объяснить текущую конфигурацию Солнечной системы. Они отмечают, что есть в ней что-то очень странное. Сама расстановка планет указывает на это. Как известно, Солнечная система состоит из четырех каменистых планет внутренней части, пояса астероидов и четырех газовых гигантов внешней части.

Мимо этих гигантов движутся карликовые планеты и другие космические объекты, в том числе кометы. Исследователи считают, что чего-то в этой конфигурации не хватает. По их мнению, система не сбалансирована, и вообще маловероятно, что в ходе естественной эволюции во внешней части Солнечной системы могли образоваться лишь четыре газовых гиганта, а дальше - только карлики.

"Логика подсказывает, что должны существовать планеты других размеров, и моделирование подтверждает это, - говорится в исследовании. - Добавление еще одной планеты размером с Землю или Марс во внешнюю часть Солнечной системы, возможно, между двумя газовыми гигантами, дает более точную модель - по крайней мере, на ранних стадиях развития Солнечной системы".

Ученые предполагают, что с течением времени в ходе эволюции такая гипотетическая планета могла быть вытеснена со своего первоначального места дальше в космос. Подобный сценарий предполагает два варианта дальнейшего развития событий. При первом планета могла задержаться на "задворках" Солнечной системы, где она обращается и сейчас по соседству с карликовыми планетами.

Второй сценарий предполагает, что гипотетическая планета была вытеснена в межзвездное пространство и отправилась в длительное одиночное путешествие. Авторы работы надеются, что результаты проведенного моделирования помогут будущим исследователям, в распоряжении которых окажутся более мощные и передовые наземные телескопы.

К слову, в августе 2021 года американские астрономы Майкл Э. Браун и Константин Батыгин представили новые расчеты, сужающие область поисков таинственной "Девятой планеты". Результаты указали на то, что ее орбита может располагаться гораздо ближе к Солнцу, чем считалось до сих пор. Кстати, в 2016 году Браун и Батыгин первыми выдвинули гипотезу о существовании еще одной неизвестной нам планеты Солнечной системы.