Телефонные мошенники научились обманывать россиян с помощью роботов

В России зафиксирован новый способ телефонного мошенничества, когда аферисты пытаются обмануть пострадавшего с помощью аудио-робота и тонального набора цифр.

Если ранее жулики представлялись сотрудниками служб безопасности банков, работниками социальных служб, пенсионного фонда или полиции, то теперь, чтобы усыпить бдительность, сначала звонит аудио-робот.

Как сообщил РИА Новости эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов, на телефон потенциальной жертве поступает звонок от робота и сообщается, что якобы номер телефона из личного кабинета изменен или оформлен кредит. Человеку предлагается в тональном режиме нажать какую-либо кнопку телефона, и затем его уже соединяют непосредственно с мошенником.

Далее с помощью методов социальной инженерии потерпевшего убеждают сообщить "оператору" конфиденциальную информацию, а затем воруют деньги с электронного счета в банке.