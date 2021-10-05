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Рубрика: Происшествия

Телефонные мошенники научились обманывать россиян с помощью роботов

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStok Фото: iStok
Фото: iStok

В России зафиксирован новый способ телефонного мошенничества, когда аферисты пытаются обмануть пострадавшего с помощью аудио-робота и тонального набора цифр.

Фото: iStock
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Если ранее жулики представлялись сотрудниками служб безопасности банков, работниками социальных служб, пенсионного фонда или полиции, то теперь, чтобы усыпить бдительность, сначала звонит аудио-робот.

Как сообщил РИА Новости эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов, на телефон потенциальной жертве поступает звонок от робота и сообщается, что якобы номер телефона из личного кабинета изменен или оформлен кредит. Человеку предлагается в тональном режиме нажать какую-либо кнопку телефона, и затем его уже соединяют непосредственно с мошенником.

Далее с помощью методов социальной инженерии потерпевшего убеждают сообщить "оператору" конфиденциальную информацию, а затем воруют деньги с электронного счета в банке.

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