Телеканал "Россия" представил ролики к драме "Седьмая симфония"

Российские телеканалы мыслят и действуют один масштабнее другого. Пока Первый канал запускает в космос экипаж будущего фильма "Вызов", "Россия 1" выпускает ролики самого масштабного своего проекта сезона - многосерийной исторической драмы "Седьмая симфония" режиссера Александра Котта.

Этот киносериал рассказывает о легендарном исполнении Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года. Канал в своем релизе, присланном в "РГ", напоминает, что радиотрансляция этого концерта из переполненного зала Ленинградской филармонии "стала и музыкальным символом блокады Ленинграда, и сильным эмоциональным потрясением, подарившим надежду и укрепившим дух людей".

Этому событию предшествовала огромная, тяжелейшая работа. Когда руководство страны приняло решение, что Седьмая симфония Шостаковича должна быть исполнена в осажденном городе, в июле специальным самолетом из Куйбышева, куда был эвакуирован композитор, была доставлена партитура. Главному дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинграда Карлу Элиасбергу было поручено собрать оркестр и начать репетиции.

Однако музыкантов, способных сыграть это сложное произведение, в Ленинграде фактически не осталось: кто-то умер от голода в городе, кто-то был призван на войну и погиб на фронте, а кто-то еще продолжал сражаться на передовой... В фильме снимались - Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Виктория Толстоганова, Дарья Коныжева, Лидия Вележева, Тимофей Трибунцев, Борис Смолкин, Игорь Ясулович, Анна Цуканова-Котт, Янина Студилина, Михаил Евланов, Игорь Лепихин, Сергей Барковский, Данил Стеклов, Макар Мозжевилов и другие.

Произведен сериал Кинокомпанией "Нон-Стоп Продакшн" и "58,5 Продакшн" по заказу телеканала "Россия 1".

Премьера "Седьмой симфонии" состоится уже скоро. А ролики можно смотреть по ссылке, и даже в них уже чувствуется "нерв" проекта, который настолько эмоционален, что никого не оставит равнодушным.