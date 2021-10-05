Телеканал "Россия" представил ролики к драме "Седьмая симфония"

Новости

Шведский режиссер снимет фильм о спасших ее русских моряках 11:25
Министр финансов Антон Силуанов ушел на самоизоляцию 11:22
В ОАЭ начали принимать карты "Мир" 11:03
Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом 11:03
В Мордовии задержали главу "КС Банка" 10:58
В ПФР напомнили о праве одной из категорий россиянок на досрочную пенсию 10:54
В СК РФ рассказали о мотивах убийства "колбасного короля" Маругова 10:54
Учителем года в России стала преподаватель физики из Тюмени 10:48
Завершено благоустройство территории у студенческого общежития МГУ 10:37
В России выйдет книга о съемках "Дюны" Дени Вильнева 10:35
В Финляндии захоронили останки неизвестных советских воинов 10:32
Цены на газ в Европе почти достигли 1250 долларов 10:25
В ФРГ заявили о непричастности РФ к росту цен на газ в Европе 10:00
Завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина 09:57
СМИ: Батончики Bounty могут стать дефицитными 09:50
Акт приемки подводной лодки "Магадан" подписали в Петербурге 09:34
Эксперты выяснили, кто чаще всего жалуется на микрофинансовые организации 09:22
В Сочи из-за обильных осадков произошло смещение 20 жилых домов 09:18
В Москве 6 октября проверят готовность систем оповещения населения 09:00
Семь алтайских санаториев вошли в ТОП-100 российских здравниц 08:45
Эксперт объяснила, как отключают электричество за долги 08:26
Чекунков объяснил, зачем создавать в Приморье новый город 07:49
Госкомиссия допустила к пуску "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" 07:37
В Забайкалье у посетителей кафе и ресторанов потребуют QR-коды 07:28
На Камчатке в ЗАГСе отменят выходной ради "красивой" даты 07:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
05.10.2021 10:40
Рубрика: Культура

Телеканал "Россия" представил ролики к драме "Седьмая симфония"

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Россия 1 Фото: Россия 1
Фото: Россия 1

Российские телеканалы мыслят и действуют один масштабнее другого. Пока Первый канал запускает в космос экипаж будущего фильма "Вызов", "Россия 1" выпускает ролики самого масштабного своего проекта сезона - многосерийной исторической драмы "Седьмая симфония" режиссера Александра Котта.

Фото: Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина
Видеотрансляция: Старт первого в мире киноэкипажа на МКС. Подготовка к запуску

Этот киносериал рассказывает о легендарном исполнении Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года. Канал в своем релизе, присланном в "РГ", напоминает, что радиотрансляция этого концерта из переполненного зала Ленинградской филармонии "стала и музыкальным символом блокады Ленинграда, и сильным эмоциональным потрясением, подарившим надежду и укрепившим дух людей".

Этому событию предшествовала огромная, тяжелейшая работа. Когда руководство страны приняло решение, что Седьмая симфония Шостаковича должна быть исполнена в осажденном городе, в июле специальным самолетом из Куйбышева, куда был эвакуирован композитор, была доставлена партитура. Главному дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинграда Карлу Элиасбергу было поручено собрать оркестр и начать репетиции.

Однако музыкантов, способных сыграть это сложное произведение, в Ленинграде фактически не осталось: кто-то умер от голода в городе, кто-то был призван на войну и погиб на фронте, а кто-то еще продолжал сражаться на передовой... В фильме снимались - Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Виктория Толстоганова, Дарья Коныжева, Лидия Вележева, Тимофей Трибунцев, Борис Смолкин, Игорь Ясулович, Анна Цуканова-Котт, Янина Студилина, Михаил Евланов, Игорь Лепихин, Сергей Барковский, Данил Стеклов, Макар Мозжевилов и другие.

Произведен сериал Кинокомпанией "Нон-Стоп Продакшн" и "58,5 Продакшн" по заказу телеканала "Россия 1".

Премьера "Седьмой симфонии" состоится уже скоро. А ролики можно смотреть по ссылке, и даже в них уже чувствуется "нерв" проекта, который настолько эмоционален, что никого не оставит равнодушным.

Культура Кино и ТВ Наше кино

Главное сегодня

Цены на газ в Европе почти достигли 1250 долларов
После убийства трех девушек в Оренбуржье возбуждены дела об изнасиловании
Facebook: Масштабный сбой не привел к утечке данных пользователей
Телефонные мошенники научились обманывать россиян с помощью роботов
Иммунолог: Частота дыхания укажет на заболевание COVID-19
Дидье Маруани: Предпочел бы отправиться в космос с "Роскосмосом", а не с Илоном Маском
РГАЛИ приглашает на уникальную выставку