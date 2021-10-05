Тюремное ведомство начало перехватывать дроны

Федеральная служба исполнения наказаний за 9 месяцев перехватила 11 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в казенные дома с нелегальным грузом. Новость прозвучала на коллегии тюремного ведомства.

Напомним, в конце 2019 года был принят закон, разрешивший силовым ведомствам и правоохранителям, в том числе службе исполнения наказаний, сбивать дроны или перехватывать сигнал. Технологии сейчас активно внедряются. Понятно, почему это делается без особой огласки.

В свою очередь, врио начальника Главного оперативного управления ФСИН России генерал-майор внутренней службы Николай Васильев сообщил, что по состоянию на 01.09.2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы было изъято 38 тысяч 562 единицы средств мобильной связи. Это на 35,4 процента выше, чем было в прошлом году.

Как подчеркнули эксперты, количество киберпреступлений, совершаемых из учреждений ФСИН, объективно снижается, а такое явление, как "зоновский кол-центр", отходит в прошлое.

Однако, по словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, наряду с вырабатываемыми сегодня техническими решениями, которые позволят "закрыть" контур учреждений ФСИН, необходимо и дальнейшее ужесточение законодательства. Например: усилить наказание за доставку телефонов заключенным.