Турбизнес предупредил о снижении спроса на туры по России

Спрос на туры по России может снизиться в два раза из-за вводимых регионами ограничений на фоне роста заболеваемости коронавирусом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В частности, снижение спроса турбизнес прогнозирует на ноябрьские праздники и Новый год. Причем такая тенденция может затронуть не только регионы, где введены ограничения, но и другие территории. Туристы опасаются бронировать туры, ожидая усиления ограничений, отмечают туроператоры.

Ранее в Ростуризме указывали на необходимость развивать круглогодичные направления, чтобы стимулировать рост внутреннего турпотока. Среди регионов, подходящих для путешествий осенью, в ведомстве называли Алтай, Карелию, Кавказ в качестве направлений активного отдыха, Башкирию, Тюменскую, Новосибирскую области как направления оздоровительного туризма, Нижегородскую область, Татарстан, Санкт-Петербург, Калининград - как культурно-познавательные маршруты.

Туристы не покупают внутренние туры заранее, ожидая новых антиковидных ограничений

Для сдерживания роста заболеваемости коронавирусом, например, в Калининградской области с 8 октября в рестораны и кафе будут пускать по QR-коду, подтверждающему вакцинацию, или по справке о выздоровлении от коронавируса. Результаты ПЦР-тестов не действуют. С 5 октября в регионе также закрыли детские развлекательные центры, игровые комнаты и клубы. А с 1 ноября QR-коды потребуются для посещения спортивных организаций, театров, концертных залов, кинотеатров. Предъявлять QR-коды также нужно в Челябинской, Владимирской, Белгородской, Пензенской, Самарской областях, Пермском крае, Чувашии, отмечают в АТОР.

Туристам важно понимать, какая инфраструктура и в каком объеме будет работать. Потому они занимают выжидательную позицию, говорит вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Впрочем, вводимые ограничения замедлят бронирования, но не остановят их полностью, считает он. Во всяком случае, пока, по данным агрегатора OneTwoTrip, спрос на авиабилеты по России на первую неделю ноября не снизился. Пока не заметно падения спроса и на перелеты в регионы, где ужесточаются правила, например, в Пермский край, говорит представитель сервиса Елена Шелехова.

Тем временем начала расти популярность Египта. Пока не открыты страны Юго-Восточной Азии, эта страна остается самым доступным массовым пляжным направлением осенью и зимой. Туры в Египет на ноябрь подорожали на треть по сравнению с октябрем.