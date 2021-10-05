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Рубрика: Экономика

Туры в Египет на ноябрь подорожали на треть

Текст: Евгений Гайва
Стоимость туров в Египет с вылетами в ноябре выросла в среднем на треть по сравнению с октябрем, свидетельствуют данные агрегаторов и сайтов туроператоров. Цена растет из-за высокого спроса и ограниченного предложения по перевозке, считают эксперты.
Фото: Елена Березина/РГ Фото: Елена Березина/РГ
Фото: Елена Березина/РГ

Двухнедельные туры в Египет в отели "четыре звезды", работающие по системе "все включено" на семью из двух взрослых и двух детей с вылетом в ближайшую неделю октября стоят от 150 тысяч рублей. Например, такие предложения есть у туроператора "Пегас Туристик" с прямыми вылетами из Москвы в Шарм-Эль-Шейх. В начале ноября накануне праздника стоимость подобных туров возрастает до 200 тысяч рублей.

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По данным агрегатора Level.Travel, туры в октябре на тех же условиях в Шарм-эль -Шейх можно приобрести от 190 тысяч рублей и в Хургаду - от 180 тысяч рублей. В ноябре подобные в Шарм-эль-Шейх предлагают уже по 254 тысячи рублей, а в Хургаду - по 220 тысяч рублей.

Цены будут снижаться с расширением перевозки и появлением чартеров, поясняет "РГ" генеральный директор туркомпании "Пегас Туристик" Анна Подгорная. Пока все выделенные авиакомпаниям квоты использованы. За расширение квоты отвечает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Как только оперштаб решит, что можно расширять перевозку, авиакомпании смогут поставить дополнительные рейсы, соответственно у туроператоров появится больше возможностей формировать турпродукт и отправлять больше туристов. "Мы ждем решения оперперштаба. Оно будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - сказала Подгорная.

Но пока стоимость туров в Египет будет только повышаться, заметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. "Так как Египет с учетом неопределенности по другим популярным направлениям, например, в Юго-Восточной Азии, ограничен квотой, цена будет только расти. При повышенном спросе и малом количестве рейсов цена динамическая и она может достигать любых значений", - заметил он.

В Египет из Москвы увеличена квота до 100 рейсов в неделю с 60 рейсов. Но действующая квота не удовлетворяет спрос. Летом только в турецкую Анталью отправляли по 120 рейсов в день, приводит пример Горин. Снизить стоимость туров в Египет может снизиться, если будут запущены чартерные рейсы, добавил он.

Экономика Туризм В мире Африка Египет

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