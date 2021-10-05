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05.10.2021 10:48
Рубрика: Общество

Учителем года в России стала преподаватель физики из Тюмени

Текст: Мария Агранович
В День учителя в московском историческом парке "Россия - Моя история" названо имя победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2021". Главный приз - Большой хрустальный пеликан - "улетит" в Тюмень: победителем стала Екатерина Костылева, учитель физики гимназии N16 города Тюмень.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Имя победителя назвали заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и председатель Большого жюри конкурса, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Свой приз Екатерина Костылева получит на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце 10 октября. По решению министра просвещения Сергея Кравцова, все финалисты конкурса "Учитель года", а не только победитель, станут советниками министра просвещения на общественных началах.

Екатерине Костылевой 28 лет, и уже 8 из них - она педагог, еще будучи студенткой Тюменского госуниверситета, начала работать с детьми. "Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага", - такую фразу выбрала Екатерина для "открытия" своего портфолио на сайте конкурса "Учитель года".

- Школа - это место, где детство встречается со взрослой жизнью, где все быстро меняется и ты видишь, как растут, духовно мужают твои воспитанники, - пишет Екатерина в своей анкете. - Это место, где ты можешь изменить жизнь одного конкретного ребенка, а может быть, в итоге … даже всего человечества… Место, где растешь и учишься вместе с детьми. Здесь каждый день тебя ждут большие и малые победы, а иногда и поражения, которые заставляют взглянуть на жизнь иначе и стать лучше, чем ты был вчера.

Педагогическое кредо "Учителя года - 2021": "Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду" (Христофор Колумб).

Комментарий

Виктор Садовничий, председатель Большого жюри, ректор МГУ им. Ломоносова:

- Конкурс - уникальное явление. Нас поражает знание предмета каждого из конкурсантов и то, что их сердце всецело - с детьми. Я 26 лет возглавляю большое жюри и могу с уверенностью сказать: конкурс - выдающийся проект нашей страны и главное событие для университетов. Ведь учителя готовят наших будущих студентов.

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