В ЕЭК утверждена дорожная карта по устранению ограничений на рынке ЕАЭС

Дорожная карта по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза утверждена во вторник на заседании Совета ЕЭК, информирует БЕЛТА.

Документ, который включает 35 мероприятий, включая препятствия, ограничения и одно изъятие, планируется реализовать до конца следующего года. Речь идет, уточняет агентство, в частности, о препятствиях, которые связаны с признанием документов об ученых степенях и званиях, водительских удостоверениях, обращением сильнодействующих веществ и культурных ценностей, а также других значимых противоречиях на внутреннем рынке союза.

Комментируя принятие дорожной карты, член коллегии по внутренним рынкам и информационно-коммуникационным технологиях Гегам Варданян назвал ее "один из ключевых документов среднесрочного стратегического планирования, который направлен на устранение наиболее значимых препятствий, обозначенных главами правительств стран ЕАЭС".

Ее реализация, полагает он, обеспечит "развитие и расширение интеграционных процессов, сделав функционирование внутреннего рынка союза еще более устойчивым".

Кстати, в ЕЭК добавили, что доклад о первых итогах реализации дорожной карты будет представлен на заседании Евразийского межправительственного совета уже в ноябре текущего года.