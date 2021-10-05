В ЕР назвали своих кандидатов на руководящие посты в Госдуме

В "Единой России" выдвинули кандидатов на руководящие посты в Госдуме. Эти решения были приняты в во вторник, 5 октября, на закрытой части заседания бюро высшего и генерального советов партии.

Как сообщает ТАСС, на должность спикера принято решение выдвинуть Вячеслава Володина, который также возглавлял палату в прошлом созыве.

На пост первого вице-спикера Госдумы выдвинут Александр Жуков. Кроме того, из прежних заместителей председателей Госдумы предлагается сохранить посты за Ириной Яровой, Петром Толстым и Алексеем Гордеевым. Также в заместители председателя Госдумы выдвинуты руководитель фракции ЕР в прошлом созыве ГД Сергей Неверов, бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, экс-глава Тувы Шолбан Кора-оол. Отметим, что в целом в структуре руководства палаты будет 11 вице-спикеров.

Участники заседания также выдвинули глав комитетов. За "Единой Россией" останутся ключевые комитеты. Так, по информации ТАСС, за Андреем Макаровым сохранится пост главы комитета Госдумы по бюджету и налогам, а за Павлом Завальным - должность председателя комитета Госдумы по энергетике. Единороссы также предлагают сохранить за Павлом Крашенинниковым комитет по государственному строительству и законодательству, за Александром Хинштейном - комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, а за Василием Пискаревым - комитет по безопасности и противодействию коррупции .Также планируется, что Елена Ямпольская, возглавлявшая комитет по культуре в предыдущем созыве, сохранит свою должность и в новой Госдуме.

Бывшего министра труда и соцзащиты Максима Топилина в ЕР предлагают назначить на пост главы комитета по экономической политике. Бывшего замминистра обороны Андрея Картаполова в партии выдвинули на должность председателя комитета Госдумы по обороне. Заместителя секретаря генсовета партии Дмитрия Кобылкина в ЕР предложили на должность председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству предлагается отдать под руководство Сергея Пахомова. В прежней Думе он занимал пост первого зампреда комитета по жилищной политике и ЖКХ.

На должность председателя комитета по промышленности и торговле претендует Владимир Гутенев. Председателем комитета по контролю в партии выдвинули Олега Морозова.

На пост председателя комитета Госдумы по просвещению в ЕР предложили кандидатуру депутата Ольги Казаковой.

Председателем комитета по молодежной политике выдвинут председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. А вице-спикер Госдумы седьмого созыва Ольга Тимофеева предложена на пост главы комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Все эти кандидатуры будут официально выдвинуты для избрания на первом пленарном заседании Госдумы, которое пройдет 12 октября.