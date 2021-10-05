В Финляндии захоронили останки неизвестных советских воинов

В финском городе Ивало захоронили останки четырех неизвестных советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает посольство России в Финляндии.

"Погибшие военнослужащие являлись узниками немецкого лагеря для военнопленных", - сообщили в посольстве. Останки воинов обнаружили на территории саамского музея в июне прошлого года.

Как сообщает ТАСС, на церемонии захоронения, которая состоялась на кладбище Ивало, присутствовали представители местных властей, главы православного и лютеранского приходов, председатель местного отделения и активисты Общества "Финляндия-Россия", руководство музея "Сиида".

Кстати, российское дипломатическое ведомство в Суоми составило каталог, содержащий информацию о более чем 140 захоронениях и свыше 18 тысячах советских солдат, похороненных на территории Финляндии.