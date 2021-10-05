В ФРГ заявили о непричастности РФ к росту цен на газ в Европе

Немецкие политики полагают, что Россия не связана с ростом цен на газ в Европе. Такое мнение выразил Клаус Эрнст, который занимает пост главы комитета бундестага по экономике и энергетике.

"Ситуация (с ростом цен на газ - прим. "РГ") связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику в Германии", - заявил РБК немецкий политик.

Эрнст также выразил уверенность в том, что позиция Берлина по "Северному потоку-2" не изменится с приходом нового правительства. "Северный поток-2" - газопровод, построенный на основе действующих контрактов. И я не могу представить, что правительство захочет ретроспективно внести в них изменения", - подчеркнул глава комитета.

Во вторник цены на газ в Европе установили очередной рекорд - 1228,8 доллара за 1 тыс. куб. м.