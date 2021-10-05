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05.10.2021 16:35
Рубрика: В мире

В Испании отмечается бум коворкинга

Текст: Юрий Когалов

Пандемия коронавируса изменила отношение испанцев к рабочему месту. Поначалу тысячи и даже миллионы людей были переведены на удаленку. На тот момент они даже считались счастливчиками, ведь многие вообще лишились работы, когда предприятия были закрыты. Однако долгое сидение дома (на протяжении нескольких месяцев) создало новые проблемы, на этот раз психологические. Испанцы начали искать любую возможность, чтобы выбраться из квартиры. Как только власти ослабили ограничения, многие переместились за столики кафе и стали трудиться в уже вполне приятных условиях. Правда, тут же появились и недовольные тем, что все места заняты и просто желающим поесть или выпить чашечку кофе негде присесть. Постепенное улучшение эпидемиологической обстановки позволило компаниям вернуть сотрудников на свои места, вот тут и возникла новая проблема: требования соблюдать безопасную дистанцию никто не отменял, и прежнее количество персонала стало просто не умещаться в офисе. Этим и воспользовались компании, специализирующиеся на коворкинге.

Фото: Александр Корольков
Компании начали внедрять новые форматы занятости

По данным компании CBRE, занимающейся консалтингом в области недвижимости, сейчас в Испании 60 процентов фирм предпочитают гибридные модели, сочетающие традиционную работу в офисе с удаленной работой из дома или в коворкинг-пространстве. Если говорить о крупном бизнесе, то так поступают до 77 процентов корпораций.

Как пишет El Mundo, теперь идет конкуренция уже между компаниями, предоставляющими в аренду рабочее пространство. Речь идет не только о столах и креслах, но и комнатах отдыха, столовых, переговорных, игровых зонах и даже тренажерных залах. По словам Хави Бассонса, владельца одной из таких компаний, много внимания уделяется интерьеру, чтобы люди чувствовали себя комфортно.

Как отмечают эксперты, опыт пандемии показал, что удаленная работа имеет много преимуществ, но ряд недостатков. Помимо психологических проблем у самих работников, вынужденных трудиться в одиночестве, сложности возникают и у руководителей, не имеющих возможности контролировать своих подчиненных. Коворкинг видится им выходом из сложившейся ситуации. По мнению специалистов, в ближайшем будущем новый подход станет доминирующим.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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