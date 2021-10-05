В Минске презентуют оперу "Макбет" с участием солиста Мариинского театра

Афишу Большого театра Беларуси украшает в октябре выступление одного из востребованных российских оперных исполнителей Владислава Сулимского, которого знатоки вокального искусства считают не только актером шаляпинской школы, но и лучшим баритоном итальянских музыкальных произведений.

Солист Мариинского театра родом из Молодечного выступит в белорусской столице в заглавной партии оперы "Макбет" Джузеппе Верди 19 октября, уточняет БЕЛТА.

Критики склонны утверждать, что в его исполнении Макбет всегда непредсказуемый. С одной стороны, он властолюбив, импульсивен, суров и впечатлителен, но и ничто человеческое ему не чуждо: страх, боль и печаль. "Поэтому во время оперной постановки в поведении персонажа не исключены и элементы импровизации. При этом не нарушается генеральная линия образа", - утверждают постановщики спектакля.

В одном из недавних интервью, отвечая на вопрос о своем поведении на сцене, чего в нем больше - инстинктивного или продуманного, певец не исключил наличия сразу обоих элементов, пояснив, что это заложено в его характере с детства. Любовь к чтению приключенческих романов, по его словам, добавила умения находить движения, образ, произношение. "Когда ты прочел или где-то увидел, как говорят любимые герои, какие жесты при этом сопровождают они свои эмоции, то потом легко переносишь в свою профессию. Это дар, который есть в каждом человеке, но кто-то его развивает, кто-то нет. Иногда так вхожу в роль, получаю кураж, что порой теряюсь, не понимая, где я".

Кстати, в оперный мир Сулимский, по его словам, пришел довольно случайно. Профессиональных музыкантов в семье не было, хотя дедушка, очень одаренный от природы, играл на многих музыкальных инструментах и хорошо пел. Любила музыку, вспоминал актер, и бабушка, которая и отдала внука в местную музыкальную школу по классу скрипки.

А вот о том, что у будущего певца есть и вокальные данные, Сулимский узнал абсолютно случайно, учась уже на втором курсе музыкального училища. Он недолюбливал теоретические предметы, плохо успевал, и когда его решили отчислить, завуч сказал: "Не расстраивайся, иди на вокальное отделение - там недобор всегда, может и возьмут". А на откровенное признание, что он никогда не пел, педагог кратко посоветовал: "Попробуй, может у тебя голос есть!". И как в воду глядел…

Углубленный драматический актер, Владислав после окончания Санкт-Петербургской государственной консерватории стал участником Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Он проходил обучение в Милане, участвовал в мастер-классах Елены Образцовой, Дмитрия Хворостовского, Владимира Атлантова, Ренаты Скотто, Денниса О'Нила. А пять лет назад стал обладателем высшей театральной премии города на Неве "Золотой софит" в номинации "Лучшая мужская роль в оперном спектакле". Чуть позже к его наградам добавилось и звание лауреата еще двух оперных наград - премии "Онегин" в номинации "Мастер сцены" и премии Casta Diva в номинации "Певец года".

Остается добавить, что главные партии в предстоящем спектакле в Минске вместе с Владиславом Сулимским исполнят ведущие солисты белорусской оперы: народная артистка Беларуси Нина Шарубина в роли леди Макбет, заслуженный артист РБ Андрей Валентий, который сыграет Банко, а лауреат международных конкурсов Виктор Менделев исполнит роль Макдуфа.