В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой

Клиенты Сбербанка испытывают трудности с входом в мобильное приложение банка, сообщает портал Downdetector.

По состоянию на 14:12 мск пользователи подали более шести тысяч жалоб на некорректную работу приложения.

В колл-центре банка подтвердили наличие проблем со входом "Сбербанк Онлайн" и рекомендовали перезапустить приложение через 10 минут.

В 14.50 мск в пресс-службе банка сообщили, что устранили все неполадки. "По техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями входа и проведения операций в приложении в течение нескольких минут", - говорится в сообщении.