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Рубрика: Культура

В Москве выступит хип-хоп-блэк-метал-группа Uratsakidogi

Текст: Дмитрий Сосновский
Физкульт-привет из ледяного ада, котики: в эту пятницу в Москве состоится концерт одной из самых интересных групп отечественного андеграунда - Uratsakidogi.
Фото: ООО "Апельсин-концерт" Фото: ООО "Апельсин-концерт"
Фото: ООО "Апельсин-концерт"

Долгие годы радикальных опытов с разнообразными и, на первый взгляд, несочетаемыми музыкальными формами - от дэт-метала и грайндкора до КСП и классики - в конце концов привели к появлению в 2018 году мощнейшей пластинки Black Hop.

Фото: Вадим Алексеев/ РИА Новости
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К этому моменту клип на один из синглов - "Black Hop на районе" уже "завирусился" в Сети, покорив поклонников диким коктейлем из "пацанского" рэпа и атмосферного блэк-метала. Альбом, весь выдержанный в этой причудливой стилистике, оказался настоящей находкой для ценителей экстремальной музыки и ироничной экспериментальщины: хип-хоп сидящих на корточках гопников удивительно органично лёг на зловещую блэкерскую эстетику и скандинавскую мифологическую тематику.

Следующий альбом - "Black Hop. Эпос" развили идеи предшествующего релиза и, по мнению многих, перевёл рэпующих менестрелей на новый уровень. В чём можно будет убедиться очень скоро под штормовой бит в арктическом гетто: выходу "Эпоса" и будет посвящена вечеринка у Трона могущества в столичном клубе Aglomerat 8 октября.

Разогревать оцепеневший в северной бездне Чёрный клан будет экспериментальная индастриал-дум-группа "Фантастрон".

Культура Музыка Рок Гид-парк

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