В Париже открылась масштабная выставка картин Ильи Репина

Новости

Пушков: Вся правящая элита США упорно продвигает страну к дефолту 03:55
США к ноябрю объявят решения по въезду иностранцев и признанию вакцин 03:30
Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в работе Facebook 02:35
Facebook сообщил, что возвращается онлайн после глобального сбоя 01:56
Для пациентов российских больниц разработали новое питание 01:15
"У меня заработал Facebook": Мария Захарова одной из первых зашла в соцсеть 01:00
Пушков предположил, что было бы, если бы Facebook не рухнул, а исчез 00:54
В России начнут производить современную вакцину против менингококка 00:43
Москва говорит и показывает: глобальный сбой не затронул вещание в столице 04.10.2021
Сотрудники Facebook не могут попасть в собственное здание 04.10.2021
Психолог назвала последствия "обрушения" Facebook и Instagram 04.10.2021
Российские операторы связи работают в штатном режиме 04.10.2021
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбоях в сети 04.10.2021
Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов на фоне сбоев Facebook 04.10.2021
Эксперты назвали альтернативы сервисам Facebook 04.10.2021
Хакеры слили данные 1,5 млрд пользователей Facebook 04.10.2021
Юбилейный вечер Анны Нетребко пройдет в Мариинском театре 04.10.2021
Песков оценил влияние сбоя в работе соцсетей на сайт Кремля 04.10.2021
Досрочные выборы главы Тамбовской области пройдут в 2022 году 04.10.2021
В Госдуме оценили идею военной учебной миссии ЕС на Украине 04.10.2021
Нападающий "Спартака" Понсе пропустит из-за травмы около трех месяцев 04.10.2021
Почти 206 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 04.10.2021
На МКАД автомобиль без тормозов устроил массовую аварию 04.10.2021
Захарова обвинила Британию во вмешательстве во внутренние дела РФ 04.10.2021
Туристический поезд "Сочи" перевез более 70 тысяч пассажиров 04.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
05.10.2021 02:30
Рубрика: Культура

В Париже открылась масштабная выставка картин Ильи Репина

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Столичный выпуск № 227(8578)
В парижском музее изящных искусств "Пети Пале" ("Малый дворец"), что в самом центре французской столицы рядом с Елисейскими полями и мостом Александра III, открылась уникальная выставка работ Ильи Репина под названием "Изобразить русскую душу". Такого собрания картин классика русской живописи до сих пор не видели ни во Франции, ни в какой-либо другой европейской стране.

В экспозиции свыше ста работ из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и финского Художественного музея Атенеум. Среди них такие полотна, как "Бурлаки на Волге", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", портреты Льва Толстого, Модеста Мусоргского, Ивана Тургенева, Михаила Глинки. Правда, привезти в город на Сене репинский шедевр "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" не представилось возможным - он находится на реставрации.

Фото: Предоставлено Галереей 30/7
В Москве появилось новое арт-пространство - Галерея 30/7

Как заявил журналистам посол России во Франции Алексей Мешков, нынешняя репинская ретроспектива является "одним из самых ярких событий проекта "Русские сезоны" во Франции, а ее проведение подчеркивает особый характер культурного взаимодействия наших стран, которое становится все теснее и насыщеннее вне зависимости от международной обстановки".

В свою очередь директор "Пети Пале" и куратор экспозиции Кристоф Лерибо, приложивший немало сил, чтобы проект состоялся, заявил, что коллекция полотен Репина является "настоящим сокровищем". Он также выразил уверенность в том, что выставка, несомненно, вызовет огромный интерес парижан и ее "ждет аншлаг". Кстати, в ближайшие дни Кристоф Лерибо с правого берега Сены переместится на левый, где находится второй по значимости после Лувра парижский музей Орсе, который ему предстоит возглавить.

Заметим, что с Францией и ее столицей, где Илья Репин бывал неоднократно, его связывал целый ряд знаменательных страниц жизни. В Париже по заказу мецената и коллекционера Павла Третьякова он работал над портретом Ивана Тургенева. Писатель ввел художника во французское общество, познакомил с выдающимися людьми того времени. Здесь же родилась вторая дочь Ильи Репина. По признанию художника, это было самое счастливое время его семейной жизни.

Директор музея "Пети Пале" уверен, что выставка работ Ильи Репина - настоящее сокровище для парижан

А в 1900 году Репин приехал в Париж на Всемирную выставку для того, чтобы представить несколько своих полотен, а также участвовать в работе жюри живописного раздела. Его картины получили тогда на выставке высшую награду "вне конкурса".

Между тем, в середине сентября, в здании футуристической архитектуры Фонда Луи Виттон открылась феноменальная выставка картин из коллекции братьев Морозовых. Судя по километровым очередям желающих на нее попасть и восторженным откликам как в местных СМИ, так и в соцсетях, успех ей уже обеспечен.

Культура Арт Живопись

Главное сегодня

Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в работе Facebook
Роспотребнадзор разъяснил порядок проведения массовых мероприятий
Минобороны показало запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из-под воды
Россия возобновила авиасообщение еще с пятью странами
День отца будет отмечаться в России в третье воскресенье октября
Дидье Маруани: Предпочел бы отправиться в космос с "Роскосмосом", а не с Илоном Маском
РГАЛИ приглашает на уникальную выставку