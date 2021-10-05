В Париже открылась масштабная выставка картин Ильи Репина

В парижском музее изящных искусств "Пети Пале" ("Малый дворец"), что в самом центре французской столицы рядом с Елисейскими полями и мостом Александра III, открылась уникальная выставка работ Ильи Репина под названием "Изобразить русскую душу". Такого собрания картин классика русской живописи до сих пор не видели ни во Франции, ни в какой-либо другой европейской стране.

В экспозиции свыше ста работ из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и финского Художественного музея Атенеум. Среди них такие полотна, как "Бурлаки на Волге", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", портреты Льва Толстого, Модеста Мусоргского, Ивана Тургенева, Михаила Глинки. Правда, привезти в город на Сене репинский шедевр "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" не представилось возможным - он находится на реставрации.

Как заявил журналистам посол России во Франции Алексей Мешков, нынешняя репинская ретроспектива является "одним из самых ярких событий проекта "Русские сезоны" во Франции, а ее проведение подчеркивает особый характер культурного взаимодействия наших стран, которое становится все теснее и насыщеннее вне зависимости от международной обстановки".

В свою очередь директор "Пети Пале" и куратор экспозиции Кристоф Лерибо, приложивший немало сил, чтобы проект состоялся, заявил, что коллекция полотен Репина является "настоящим сокровищем". Он также выразил уверенность в том, что выставка, несомненно, вызовет огромный интерес парижан и ее "ждет аншлаг". Кстати, в ближайшие дни Кристоф Лерибо с правого берега Сены переместится на левый, где находится второй по значимости после Лувра парижский музей Орсе, который ему предстоит возглавить.

Заметим, что с Францией и ее столицей, где Илья Репин бывал неоднократно, его связывал целый ряд знаменательных страниц жизни. В Париже по заказу мецената и коллекционера Павла Третьякова он работал над портретом Ивана Тургенева. Писатель ввел художника во французское общество, познакомил с выдающимися людьми того времени. Здесь же родилась вторая дочь Ильи Репина. По признанию художника, это было самое счастливое время его семейной жизни.

Директор музея "Пети Пале" уверен, что выставка работ Ильи Репина - настоящее сокровище для парижан

А в 1900 году Репин приехал в Париж на Всемирную выставку для того, чтобы представить несколько своих полотен, а также участвовать в работе жюри живописного раздела. Его картины получили тогда на выставке высшую награду "вне конкурса".

Между тем, в середине сентября, в здании футуристической архитектуры Фонда Луи Виттон открылась феноменальная выставка картин из коллекции братьев Морозовых. Судя по километровым очередям желающих на нее попасть и восторженным откликам как в местных СМИ, так и в соцсетях, успех ей уже обеспечен.