В Париже открылась масштабная выставка картин Ильи Репина

В экспозиции свыше ста работ из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и финского Художественного музея Атенеум. Среди них такие полотна, как "Бурлаки на Волге", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", портреты Льва Толстого, Модеста Мусоргского, Ивана Тургенева, Михаила Глинки. Правда, привезти в город на Сене репинский шедевр "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" не представилось возможным - он находится на реставрации.
Как заявил журналистам посол России во Франции Алексей Мешков, нынешняя репинская ретроспектива является "одним из самых ярких событий проекта "Русские сезоны" во Франции, а ее проведение подчеркивает особый характер культурного взаимодействия наших стран, которое становится все теснее и насыщеннее вне зависимости от международной обстановки".
В свою очередь директор "Пети Пале" и куратор экспозиции Кристоф Лерибо, приложивший немало сил, чтобы проект состоялся, заявил, что коллекция полотен Репина является "настоящим сокровищем". Он также выразил уверенность в том, что выставка, несомненно, вызовет огромный интерес парижан и ее "ждет аншлаг". Кстати, в ближайшие дни Кристоф Лерибо с правого берега Сены переместится на левый, где находится второй по значимости после Лувра парижский музей Орсе, который ему предстоит возглавить.
Заметим, что с Францией и ее столицей, где Илья Репин бывал неоднократно, его связывал целый ряд знаменательных страниц жизни. В Париже по заказу мецената и коллекционера Павла Третьякова он работал над портретом Ивана Тургенева. Писатель ввел художника во французское общество, познакомил с выдающимися людьми того времени. Здесь же родилась вторая дочь Ильи Репина. По признанию художника, это было самое счастливое время его семейной жизни.
А в 1900 году Репин приехал в Париж на Всемирную выставку для того, чтобы представить несколько своих полотен, а также участвовать в работе жюри живописного раздела. Его картины получили тогда на выставке высшую награду "вне конкурса".
Между тем, в середине сентября, в здании футуристической архитектуры Фонда Луи Виттон открылась феноменальная выставка картин из коллекции братьев Морозовых. Судя по километровым очередям желающих на нее попасть и восторженным откликам как в местных СМИ, так и в соцсетях, успех ей уже обеспечен.