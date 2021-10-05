В ПФР напомнили о праве одной из категорий россиянок на досрочную пенсию

Многодетные россиянки имеют право на досрочное назначение пенсии. Срок выхода на пенсию при этом зависит от количества детей, напомнили в отделении ПФР по Москве и Московской области.

"Женщинам, родившим пять и более детей, пенсия назначается в 50 лет. Мама троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четырех детей - в 56 лет", - уточнили в ПФР.

Основными требованиями для установления пенсии данного вида являются:

- 15 лет страхового стажа;

- необходимое количество пенсионных коэффициентов (в 2021 году - 21);

- воспитание ребенка до 8 лет;

- отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления.

В ПФР также отметили, что женщины, родившие двух и более детей, также могут выйти на пенсию раньше общеустановленного срока. Так, если женщина имеет страховой стаж не менее 20 лет и проработала не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера (или не менее 17 календарных лет - в приравненных к ним местностях), то пенсия может быть назначена по достижения возраста 50 лет.