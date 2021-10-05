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05.10.2021 17:18
Рубрика: Экономика

В Роскомнадзоре объяснили, за что Facebook грозит оборотный штраф

Текст: Иван Черноусов
Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc составил административный протокол по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, в социальных сетях Facebook и Instagram, об этом "РГ" рассказали в пресс-службе ведомства.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Протокол будет передан в суд, который определит дату заседания. За подобное правонарушение, совершенное повторно, американской ИТ-компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки. Точную сумму штрафа также определит суд. Для доказательства вины Facebook Inc в протоколе приведены ссылки на 9 материалов, по которым ведомство с 2019 года направило более 110 уведомлений (60 уведомлений по 4 материалам в Facebook и 53 уведомления по 5 материалам в Instagram)

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Какие ИТ-компании уже штрафовал Роскомнадзор и за что

После получения уведомления о вызове на составление протокола, предусматривающего последующее наложение оборотного штрафа, службы модерации социальных сетей Facebook и Instagram удалили эти 9 материалов, указанные в протоколе. Однако по российскому законодательству компания обязана делать это в течение 24 часов после получения уведомления от Роскомнадзора. За нарушение порядка ограничения доступа ст. 13.41 КоАП РФ предусмотрена ответственность за повторные правонарушения в виде оборотных штрафов.

Вместе с тем материалы, которые приведены в протоколе - малая часть массива контента соцсети, который нарушает российское законодательство. На текущий момент неудаленными остаются 1043 материала в Facebook (направлено 7,6 тыс. уведомлений) и 973 - в Instagram (направлено 3,5 тыс. уведомлений)

В ведомстве отметили, что среди материалов, доступ к которым не ограничен в Facebook и Instagram, есть разжигающие религиозную рознь, оскорбляющие чувства верующих или направленные на раскол государства, материалы об употреблении наркотических средств, информация о местах реализации самодельного оружия, а также об опасном отношении к жизни и здоровью несовершеннолетних (пропагандирующих "зацепинг", "руфинг"), совершение умышленной асфиксии и экстремистских и террористических организациях, кроме того присутствуют инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.

Всего в 2021 году Роскомнадзор уже составил в отношении соцсети 20 протоколов по ст. 13.41 КоАП РФ за нарушение порядка удаления зловредного контента. Судом назначены штрафы на общую сумму порядка 70 млн рублей, из которых судебные решения на 43 млн рублей уже вступили в законную силу. Администрация Facebook штрафы не оплатила, подчеркнули в Роскомнадзоре.

Экономика Отрасли Связь Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Роскомнадзор

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