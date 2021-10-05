В России начнут производить современную вакцину против менингококка

С 2022 года в России начнется производство современной четырехвалентной вакцины против менингококковой инфекции. Соглашение о локализации производства подписали сегодня на форуме "Биотехмед" французская компания Sanofi и российский "Нанолек".

Французскую вакцину будут производить на заводе "Нанолека" в Кировской области. Предполагаемый объем производства - 3,5 миллиона доз в год, что полностью закроет потребности в этой вакцине. Прививку от менингококка планируется включить в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП).

Меморандум о намерениях по локализации был подписан в 2019 году. Проект будет осуществляться в несколько этапов - начиная с запуска упаковки вакцины на российской площадке и дальнейшего перехода к розливу и производству готовой формы.

Согласно Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных заболеваний до 2035 года, прививка от менингококка должна войти в Нацкалендарь в 2025 году.

На заводе "Нанолек" уже производится еще одна вакцина от Sanofi - пятивалентная, защищающая сразу от пяти инфекционных заболеваний: коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция типа b. Завершить ее локализацию также планируется в 2022 году.

"Курс на локализацию передовых уникальных зарубежных разработок, который мы взяли при разработке Стратегии "Фарма-2020", подтвердил свою эффективность, - сказал во время церемонии глава Минпромторга России Денис Мантуров. - Мы и сейчас приветствуем и поддерживаем сотрудничество российских компаний и зарубежных по организации производства лекарственных препаратов на территории России. Важно отметить, что последовательное углубление локализации обеспечит передачу новых компетенций, создание новых современных производственных мощностей и в конечном счете сделает вакцину против менингококковой инфекции более доступной".