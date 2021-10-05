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В России выйдет книга о съемках "Дюны" Дени Вильнева

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    05.10.2021, 10:35
Текст:   Козьма Лоханкин

Издательство "Эксмо" собирается выпустить подарочное издание о процессе создания экранизации фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна". Книга под названием "Дюна. Иллюстрированная история создания классики научной фантастики" написана Таней Лапойнт, женой режиссера, исполнительным продюсером и непосредственной участницей съемочного процесса.

Фото: kinopoisk.ru
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В нее войдет предисловие режиссера Дени Вильнева, вступительное слово Брайана Герберта и Кевина Дж. Андерсона, интервью с исполнителями главных ролей - Тимоти Шаламе, Ребеккой Фергюсон, Оскаром Айзеком и Джейсоном Момоа.

О дате выхода в свет перевода путеводителя по экранизации "Дюны" на русский язык на данный момент ничего не известно. Но он уже доступен для предзаказа. Англоязычная версия станет доступной 22 октября.

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