Сегодня - День Большого Холивара в Рунете, который наверняка войдёт в историю. Он бы стал всемирным, но на Западе "Дюна" выйдет только 22 октября - одновременно с онлайн-премьерой. А везучий российский зритель может посмотреть опус Дени Вильнёва уже сейчас.

Экранизация романа Фрэнка Герберта, конечно, была обречена стать яблоком раздора при такой обширной и фанатичной базе поклонников. Вполне сравнимой с армией толкинистов. Соответственно, и масштабная киноадаптация "Дюны" должна была либо стать для масскульта тем, чем в своё время стала трилогия Питера Джексона, либо обернуться грандиозным и обидным провалом.

Первая (состоявшаяся - умерщвлённый в зародыше вариант Алехандро Ходоровски не в счёт) попытка сделать из "Дюны" кино, предпринятая в 1984-м, вышла неудачной - её побыстрее постарались забыть и режиссёр Дэвид Линч, которому после этого пришлось перезапускать карьеру (с чем он, на наше счастье, справился более чем успешно), и тем более поклонники Герберта, не оценившие экспериментаторства и отступлений от текста. Хотя спустя годы становится ясно, что для того, чтобы адекватно перенести на экраны причудливый мир, созданный американским писателем, тогда попросту не хватало мощностей, готовых дать карт-бланш продюсеров и вообще понимания, как браться за подобные вещи.

Сейчас у Дени Вильнёва было всё вышеназванное. За плечами - опыт и коллеги Джексона, и собственный, заработанный "Прибытием" и "Бегущим по лезвию 2049", тоже в разной степени основанными на популярной фантастической литературе. И - финансовые возможности студий Legendary и Warner Bros., предоставивших постановщику и сценаристу широкую свободу действий. С существенной, впрочем, оговоркой, о которой позже.

Если одну из двух главных проблем, стоящих перед тем, кто взялся экранизировать "Дюну", - денежную (особенно она бросалась в глаза в трехсерийном телефильме канала Sci Fi 2000 года - был и такой), по крайней мере на время Дени мог отложить в сторону, решение второй требовало поистине огромных усилий. Превратить весьма тяжёлый, крючковатый, перегруженный отсылками и цитатами, то и дело погружающийся в психоделическую медитацию текст в нечто удобоваримое для массового зрителя - это настоящий подвиг, спросите того же Линча.

В самых общих чертах фабула такова. Далёкое будущее. Человечество существует в неком аналоге сверхтехнологичного средневековья (ох уж эти фантасты-оптимисты). Главный герой - молодой Пол, наследник благородного и уважаемого Дома Атрейдесов. Вместе с семьёй он по приказу Императора вынужден покинуть родную планету и отправиться на Арракис - планету-пустыню, кишащую гигантскими песчаными червями и богатую субстанцией, называемой специей. Это вещество - самое ценное в здешней ойкумене, оно необходимо для межпланетных перелётов, а также используется как мощный галлюциноген и стимулятор невероятных психических способностей.

Атрейдесы сменяют на посту представителей Империи Харконеннов - своих давних врагов и вообще чрезвычайно неприятный клан. А всё потому, что коварный монарх решает таким образом стравить два великих Дома и искоренить Атрейдесов, ставших, по его мнению, слишком влиятельными. В такой обстановке юноше, переживающему пророческие видения и обнаружившему вдобавок, что он по материнской линии тоже очень непрост и вообще по ряду признаков является предсказанным давным-давно мессией, приходится быстро повзрослеть. Он обращается за помощью к суровым аборигенам Арракиса - фрименам. И встаёт перед тяжёлым выбором - устраниться и избежать глобальной резни или отомстить и восстановить справедливость.

Но это всё - не более чем аннотация для обложки. "Дюна" Герберта - причудливое сочетание боевой космофантастики и оригинального фэнтези, громоздкого технологизма и изящной сказочности, западного прагматизма и восточной эзотерики, небывалого внешнего размаха и глубокой внутренней рефлексии. С массой колоритнейших персонажей и коварными интригами. И неподражаемым тягучим языком. Поди это всё отрази на экране.

Вильнёв, за что ему низкий поклон, действительно с этим справился, сохранив и основу сюжета, и особое настроение романа. Мрачный мир Герберта, оживший трудами съёмочной команды, затягивает моментально, и повествование своим неспешным темпом не утомляет, а завораживает. Не в последнюю очередь, конечно, благодаря гигантоманским масштабам и бронебойному гнетущему пафосу, царящим на экране на протяжении всех двух с половиной часов - сумасшедшие спецэффекты в сочетании с потрясающим саундтреком Ханса Циммера (вот как он умеет). И, конечно, замечательное попадание исполнителей главных ролей - сплошь, само собой звёзд, от Тимоти Шаламе до Джейсона Момоа.

Разумеется, всё предстаёт в изрядно упрощённом виде, и сразу же нашлись охотники Вильнёву со товарищи за это попенять. Претензия вполне предсказуема и понятна, но требовать от кино по мотивам такого произведения большего, по меньшей мере, наивно. Если возвращаться к аналогии с "Властелином колец" Джексона, умудрившегося угодить большинству поклонников Толкина, едва ли вы найдёте уважающего себя толкиниста, который в трезвом уме посоветует не знакомому с текстом человеку ограничиться просмотром кинотрилогии - при всём к ней уважении и любви. Кино пользуется своими выразительными средствами - и Вильнёв с ними обращается мастерски, - неизбежно игнорируя другие.

Загвоздка в том, что Вильнёв, имея возможность снять "Дюну" так, как считает нужным, решился разделить сюжет первого романа цикла на два фильма. Не заручившись гарантией, что получит "зелёный свет" на съёмки второго. А это зависит только от рейтингов - причём, как уточнили в студии, в первую очередь - в онлайн-кинотеатре HBO Max. Хотя смотреть "Дюну" определённо стоит на большом экране. Так или иначе, задача ценителей хорошей кинофантастики - посильно помочь Дени реализовать свой план. Даже несмотря на то, что вторая часть, по его обещанию, грозит стать более ревизионистской.

Текст на сайте "Год литературы"

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