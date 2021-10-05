В Совфеде обсудили проект бюджета на 2022-2024 годы

Сенаторам и депутатам новой Госдумы важно слаженно работать по проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, убеждена председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Во вторник на парламентских слушаниях она рассказала о необходимых поправках - дополнительные деньги нужно выделить на доступные авиаперелеты, развитие автодорог и устранение цифрового неравенства. Отдельной темой стали инфраструктурные кредиты, которые регионы должны не "проедать, а использовать эффективно".

"Правительством была проделана очень большая, тщательная и кропотливая работа по формированию бюджета. Теперь груз ответственности ложится на законодателей. И очень важно на этой стадии бюджетного процесса обеспечить слаженную работу с Государственной Думой нового созыва", - заявила Матвиенко, открывая слушания. По ее оценке, у государства есть все возможности, чтобы выполнить социальные обязательства перед гражданами, несмотря на сложности из-за коронавируса. "Главный вывод, который мы сделали, - это то, что принятые в самый непростой период пандемии решения позволили нашей стране сохранить финансовую стабильность, макроэкономическую стабильность, экономическое равновесие и в то же время импульс для дальнейшего движения вперед", - отметила спикер.

Экономика вернулась на докризисный уровень, о существенном улучшении делового климата свидетельствует и быстрый рост инвестиций. "К сожалению, у восстановления есть своя цена, - обратила внимание сенатор. - Инфляция, к которой наиболее чувствительны граждане с невысокими доходами, немного выросла и пока находится на высоких значениях". Сейчас правительство и Центробанк принимают меры для снижения инфляции. "И есть все основания рассчитывать, что в следующем году она вернется на целевой уровень в 4%", - добавила Матвиенко.

В Совфеде уже готовят свои поправки ко второму чтению проекта бюджета в Госдуме, среди которых финансирование мероприятий по повышению доступности воздушных перевозок, развитию автодорог в регионах, обеспечению жильем инвалидов, детей-сирот. Также сенаторы предложат увеличить ассигнования на то, чтобы устранить цифровое неравенство, обеспечить отдых и оздоровление детей из Арктической зоны, поддержать коренные малочисленные народы, строить объекты здравоохранения, образования и культуры в тех регионах, где в этом есть острая необходимость.

Использование части средств ФНБ может дать дополнительный импульс экономическому развитию

Председатель верхней палаты парламента затронула и тему инфраструктурных кредитов субъектам Федерации. "Срок подачи заявок уже окончен, - констатировала она. - Сенаторы, в том числе в ручном режиме, прорабатывали их подготовку с регионами. Еще предстоит отбор по конкурсным процедурам. Работа ведется очень слаженно, оперативно. Регионам важно эффективно, не на проедание, как говорят, использовать подобные инструменты, предоставляющие дополнительные финансовые возможности".

Сенаторы поддерживают решение о том, чтобы направить на инфраструктурное развитие дополнительные доходы Фонда национального благосостояния, объем которого к сентябрю достиг 14 триллионов рублей. "Использование части средств ФНБ может дать дополнительный импульс экономическому развитию. Мы знаем, что активно ведется работа по отбору проектов, и считаем, что они должны пройти обязательное обсуждение и в парламенте", - отметила Валентина Матвиенко.

Важно обеспечить полноценное финансирование всех переданных регионам полномочий

Еще одна болезненная точка - сокращение инвестиционных расходов у регионов. "Им приходится больше тратить на текущие нужды. То есть средств на развитие порой практически не остается", - пояснила глава Совфеда. Она напомнила слова президента о том, что "страна развивается, идет вперед только тогда, когда развиваются регионы". "А это, по моему глубокому убеждению, возможно, только если обеспечивается долгосрочная устойчивость и самодостаточность их консолидированных бюджетов, - подчеркнула она. - Понятно, что пандемия заставила все регионы экстренно адаптироваться к новым условиям, резко нарастить социальные расходы". По мнению законодателя, важно обеспечить полноценное финансирование всех переданных регионам полномочий. Например, в проекте заложен недостаточный объем ассигнований, выделяемых бюджетам регионов, чтобы частично компенсировать дополнительные расходы на повышение оплаты труда бюджетников. Если передать на федеральный уровень полномочия по уплате страховых взносов на обязательное медстрахование неработающих, то это позволит высвободить необходимые ресурсы в регионах и даст им глоток свежего воздуха, уверена Матвиенко. Минфин в ближайшие три года не планирует менять межбюджетные отношения и продолжит политику субсидий и дотаций регионам, заверил глава ведомства Антон Силуанов. "Если бы мы давали, увеличивали дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности или давали нецелевые объемы ресурсов, не факт, что мы бы получили точечный результат", - пояснил министр.