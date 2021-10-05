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Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом

Новости
    05.10.2021, 11:03
Текст:   Ася Кушнарева

Актер Валерий Гаркалин был доставлен в больницу с диагнозом COVID-19. В данный момент его жизни ничего не угрожает, артист чувствует себя хорошо. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГИТИСа, где Гаркалин является преподавателем.

Фото: kino-teatr.ru
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Представитель института также сообщила, что 67-летний артист находится в госпитале в Коммунарке.

Напомним, годом ранее Гаркалин уже попадал в больницу. Тогда у него было двустороннее воспаление легких.

Валерий Гаркалин - советский и российский актер, наиболее известен по своим ролям в фильме "Ширли-Мырли", "Катала", "Бедная Саша", "Ландыш серебристый". Также он снимался в сериале "Моя прекрасная няня". Долгое время служил в Театре сатиры, продолжает работу в Московском театре им. А. С. Пушкина и ГИТИСе.

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