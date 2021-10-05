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05.10.2021 18:13
Рубрика: В мире

Велосипедный "бум" в Париже приводит к беспорядку на улицах

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Сделать из Парижа если не мировую, то уж точно европейскую велосипедную столицу - таков стратегический курс нынешнего столичного муниципалитета во главе с социалисткой Анн Идальго. В принципе цель вполне достойная, тем более если учесть пользу для экологии в случае, если горожане массово откажутся от частного транспорта и сделают выбор в пользу, как это обозначено в планах мэрии, "мягких способов перемещения", то есть велосипедов, самокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. Ради этого перекраиваются улицы и площади, радикально сужается пространство для автомобилей, а дорожное полотно меняется в угоду двухколесного "божества", которому отныне покланяются местные власти.
Фото: РИА Новости
Жители северных регионов даже в сильные холода готовы ездить на велосипедах

Но вот в чем загвоздка. Эта форсированная трансформация облика города на Сене все чаще приводит если не к хаосу, то к серьезным проблемам, с которыми сталкиваются в первую очередь пешеходы. Дело в том, что Парижу очень далеко до таких городов, как Копенгаген, где культура езды на велосипедах складывалась многие десятилетия. Проехать на красный свет светофора или по тротуару, распугивая прохожих, - в столице Франции обычное явление. Теперь парижанам при переходе через улицу приходится не только, как прежде, обращать внимание на автомобильный поток, но и на велосипедный. Возмущается местный общественник Ивон Ле Галь из комитета "Жить в историческом квартале Марэ": "Это просто безобразие! Велосипедисты не соблюдают никаких правил, мчатся против движения, не сигналят и того гляди собьют кого-нибудь!"

Велосипедисты не соблюдают никаких правил, мчатся против движения, не сигналят

Мне недавно довелось стать свидетелем такого наезда, когда на набережной Сены, кстати, неподалеку от городской мэрии, велосипедист налетел на пожилую женщину и сшиб ее с ног. Даму увезли в госпиталь на машине "скорой помощи", а виновника ДТП арестовали подоспевшие полицейские. Как стало известно, пострадавшая отделалась легкими ушибами. В отличие от 32-летней итальянки, которую рядом с Нотр-Дамом сбил электросамокат, управляемый молоденькой жительницей одного из пригородов Парижа. Мариам, так звали итальянку, скончалась от полученных травм. Как считает заммэра по вопросам транспорта Давид Бельяр, надо увеличить штрафы для велосипедистов, а также ввести курсы вождения для всех школьников.

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