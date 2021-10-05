Владимир Путин поздравил учителей с праздником

Президент поздравил всех педагогов России с Днем учителя. На встрече с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года" в формате видеоконференции Владимир Путин заявил, что никакие технологии не заменят живого общения и личности учителя. Он призвал снизить бюрократическую нагрузку и заявил, что информационные ресурсы в школах должны быть под государственным контролем.

"Все, что вы делаете, безусловно, напрямую влияет на судьбу страны, и это невозможно переоценить", - сказал президент. "Вы не только передаете ученикам знания, но и, что чрезвычайно важно, формируете их мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле устанавливаете связь между поколениями, побуждаете ребят думать, пробуждаете у них интерес к отечественной истории, к нашей великой культуре, помогаете им разобраться в сложностях современного мира, понять себя, почувствовать, к чему лежит душа, определить свои способности и таланты", - продолжил он. "Судьбы наших детей - это и есть судьба России, ее будущее", - заявил Путин. И именно им строить, развивать и вести вперед родную страну, а роль учителя поистине огромна и неоценима, считает он.

Передовые технологии в образовательном процессе никогда не смогут заменить живого общения, убежден президент: "Мы все люди, а не машины, не роботы". И личность учителя имеет колоссальное значение в интеллектуальном и нравственном становлении ученика, подчеркнул он, добавив, что в этом все убедились во время дистанционного обучения. Президент напомнил, что 2023 год будет посвящен в России педагогам и наставникам, и попросил принять в его подготовке активное участие. Для повышения престижа профессии со следующего года конкурс "Учитель года" пройдет в новом формате - с широким информационным освещением, напомнил Путин. Победа в этих состязаниях - прекрасный пример ученикам, как проявлять свои способности, не бояться конкурировать и становиться лидером. "Если человек добивается успеха - это самая лучшая мотивация", - считает глава государства. Конкурс "Учитель года" не будет просто развлекательным шоу, пояснил он. "Вы настоящие звезды и есть, особенно те, кто в финал попали", - похвалил Путин.

Президент рассчитывает: правительство и Госдума доведут до логического завершения работу по снижению бюрократической нагрузки на учителя, чтобы разгрузить его от несвойственной функции "заполнения бумажек там, где они совершенно не нужны". Путин также пообещал сделать так, чтобы в большем количестве городов появились исторические парки - этот предмет лучше изучать не только по учебникам, за партой, но и используя мультимедийные возможности. Нужен весь арсенал современных средств, чтобы научить человека думать.

Школы должны пользоваться государственными информационными ресурсами, обозначил президент. "Это совсем не значит, что мы должны до минимума свести здесь пространство свободы", - пояснил он. Но образовательные ресурсы собирают персональные данные, и только с государства можно спросить за их рациональное использование. Это не значит, что другие информационные ресурсы нужно "зачехлить и закрыть". "Можно лицензировать эту деятельность. Но точно совершенно, что это все должно быть под контролем государства", - подчеркнул президент.

Весь мир сейчас решает задачу обеспечения безопасности в интернете для детей, и Россия не исключение. "К сожалению, всякие бессовестные люди, которые не думают ни о чем, кроме наживы, используют интернет для извлечения прибыли по максимуму. И, извините за моветон, плевать они хотели на судьбы людей и детей", - возмутился Путин. "Здесь и доведение детей до суицида, и детская порнография, и всякая белиберда информационная, которая с ума сводит детей и доводит до крайних, даже не хочу сейчас говорить, каких событий. Мы их знаем, к сожалению, они у нас в стране тоже происходят", - сказал он.

Вы не только передаете ученикам знания, но и, что чрезвычайно важно, формируете их мировоззрение, систему ценностей

Президент поддержал идею ввести в школах должность советника директора по воспитанию. А отвечая сельской учительнице, заметил, что хотя идет урбанизация и люди переезжают в крупные города, но в значительной степени Россия держится на селе - где "сохраняется глубинная, корневая культура наших народов", и роль школы тут очень важна. Территория нашей страны самая большая в мире, и государству надо за это заплатить, считает он. Нельзя все население сосредоточить в мегаполисах. "Государству надо и придется за это платить, и за малокомплектные в том числе школы, там где другой возможности нет", - заключил Путин.