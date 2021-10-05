Владимир Путин поздравил учителей с праздником

"Все, что вы делаете, безусловно, напрямую влияет на судьбу страны, и это невозможно переоценить", - сказал президент. "Вы не только передаете ученикам знания, но и, что чрезвычайно важно, формируете их мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле устанавливаете связь между поколениями, побуждаете ребят думать, пробуждаете у них интерес к отечественной истории, к нашей великой культуре, помогаете им разобраться в сложностях современного мира, понять себя, почувствовать, к чему лежит душа, определить свои способности и таланты", - продолжил он. "Судьбы наших детей - это и есть судьба России, ее будущее", - заявил Путин. И именно им строить, развивать и вести вперед родную страну, а роль учителя поистине огромна и неоценима, считает он.
Передовые технологии в образовательном процессе никогда не смогут заменить живого общения, убежден президент: "Мы все люди, а не машины, не роботы". И личность учителя имеет колоссальное значение в интеллектуальном и нравственном становлении ученика, подчеркнул он, добавив, что в этом все убедились во время дистанционного обучения. Президент напомнил, что 2023 год будет посвящен в России педагогам и наставникам, и попросил принять в его подготовке активное участие. Для повышения престижа профессии со следующего года конкурс "Учитель года" пройдет в новом формате - с широким информационным освещением, напомнил Путин. Победа в этих состязаниях - прекрасный пример ученикам, как проявлять свои способности, не бояться конкурировать и становиться лидером. "Если человек добивается успеха - это самая лучшая мотивация", - считает глава государства. Конкурс "Учитель года" не будет просто развлекательным шоу, пояснил он. "Вы настоящие звезды и есть, особенно те, кто в финал попали", - похвалил Путин.
Президент рассчитывает: правительство и Госдума доведут до логического завершения работу по снижению бюрократической нагрузки на учителя, чтобы разгрузить его от несвойственной функции "заполнения бумажек там, где они совершенно не нужны". Путин также пообещал сделать так, чтобы в большем количестве городов появились исторические парки - этот предмет лучше изучать не только по учебникам, за партой, но и используя мультимедийные возможности. Нужен весь арсенал современных средств, чтобы научить человека думать.
Школы должны пользоваться государственными информационными ресурсами, обозначил президент. "Это совсем не значит, что мы должны до минимума свести здесь пространство свободы", - пояснил он. Но образовательные ресурсы собирают персональные данные, и только с государства можно спросить за их рациональное использование. Это не значит, что другие информационные ресурсы нужно "зачехлить и закрыть". "Можно лицензировать эту деятельность. Но точно совершенно, что это все должно быть под контролем государства", - подчеркнул президент.
Весь мир сейчас решает задачу обеспечения безопасности в интернете для детей, и Россия не исключение. "К сожалению, всякие бессовестные люди, которые не думают ни о чем, кроме наживы, используют интернет для извлечения прибыли по максимуму. И, извините за моветон, плевать они хотели на судьбы людей и детей", - возмутился Путин. "Здесь и доведение детей до суицида, и детская порнография, и всякая белиберда информационная, которая с ума сводит детей и доводит до крайних, даже не хочу сейчас говорить, каких событий. Мы их знаем, к сожалению, они у нас в стране тоже происходят", - сказал он.
Президент поддержал идею ввести в школах должность советника директора по воспитанию. А отвечая сельской учительнице, заметил, что хотя идет урбанизация и люди переезжают в крупные города, но в значительной степени Россия держится на селе - где "сохраняется глубинная, корневая культура наших народов", и роль школы тут очень важна. Территория нашей страны самая большая в мире, и государству надо за это заплатить, считает он. Нельзя все население сосредоточить в мегаполисах. "Государству надо и придется за это платить, и за малокомплектные в том числе школы, там где другой возможности нет", - заключил Путин.
Учитель года: Полный переход на дистанционное обучение недопустим
Большого хрустального пеликана Екатерине Сергеевне вручат 10 октября в Государственном Кремлевском дворце. Екатерине Костылевой 28 лет, и уже восемь из них она педагог - еще будучи студенткой Тюменского госуниверситета, начала работать с детьми. Вот что говорит о своем учителе десятиклассница Аня Черных: "Это очень чувствительный по отношению к школьникам учитель. Если не поймешь параграф, пригласит в тишине и покое разобрать материал. А для девчонок она стала лучшей старшей подругой".
Сразу после объявления результатов конкурса Екатерина Костылева ответила на вопросы "РГ".
Ставите ли вы двойки?
Екатерина Костылева: Да. В школе обязательно должна присутствовать система диагностики и оценки знаний. Но двойки не могут быть одинаковыми. Я всегда разбираюсь в причинах. Например, если ребенок вернулся со спортивных соревнований, я могу дополнительно остаться после урока и объяснить тему. А если у ученика низкая мотивация, всегда стараюсь ее поднять и заинтересовать.
Кем вы мечтали быть в детстве и когда поняли, что именно педагогика ваше призвание?
Екатерина Костылева: Я очень хотела стать ветеринаром, так как безумно люблю животных. А в педагогику меня потянуло уже в студенческие годы. По первому образованию я физик-нефтяник. Но магистратуру уже заканчивала в педагогическом вузе.
Может ли дистанционное школьное образование полностью заменить традиционную учебу?
Екатерина Костылева: Образование можно получить дистанционно. Но не стоит забывать и о социализации ребенка, о воспитательном потенциале урока, о реальном общении детей друг с другом и с учителем. Поэтому считаю, что полный переход на дистанцию недопустим. Это может быть лишь вспомогательный способ обучения.
Какой предмет кроме физики главный в школе?
Екатерина Костылева: Все предметы главные. В школе важно всестороннее развитие ребенка, выявление его способностей и талантов.
Что делать, если ученик по складу не физик, а лирик?
Екатерина Костылева: Нужно искать пути реализации его способностей, а еще заинтересовать тем, что физика многогранна и присутствует в различных областях жизни. Например, физика в спорте, в искусстве, она вокруг нас каждый день.
Каким должен быть учитель будущего?
Екатерина Костылева: В первую очередь он должен быть хорошим человеком, любящим детей и свою работу. Обладать профессиональными знаниями, быть любознательным, идти в ногу со временем, владеть современными методиками преподавания. И главное - все время учиться.