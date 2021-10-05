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05.10.2021 14:46
Рубрика: Общество

Во Вьетнаме открылся онлайн-клуб "Вместе учим русский язык"

Текст: Елена Кухтенкова
Клуб разговорной практики "Вместе учим русский язык" продолжает работу со студентами и учениками вьетнамских школ и вузов, желающих пополнить свой лексический запас. Только теперь в дистанционном формате.
Фото: russkiymir.ru Фото: russkiymir.ru
Фото: russkiymir.ru

Занятия преподают первоклассные российские специалисты. И в программе недавно появились темы, необходимые для тех, кто скоро поедет учиться в Россию. Нужно ведь подготовиться к разговорам, которые, конечно же, завяжутся в аэропорту, общежитии, магазине, да и вызова в университетский деканат тоже исключать нельзя. Везде потребуется хотя бы минимальный запас слов.

Как сообщает "Русский мир", уже на первом занятии клуба собралось более 185 учащихся.

Фото: Yasin AKGUL / AFP
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"Сначала я стеснялась говорить по-русски, но потом преподавательница мне помогла ответить на вопросы. Хочу поблагодарить Ханойский филиал института русского языка имени Пушкина за предоставленную возможность практиковать русский язык", - поделилась впечатлениями Хань Линь - ученица спецшколы Ле Хонг Фонг.

Еще одна участница клуба Чинь Мау Дон из Хошимина добавила: "Для меня это прекрасная возможность общаться с носителем русского языка. В клубе нам показали красивые презентации на интересные темы. И лексика, и общение в таких ситуациях мне очень пригодится, так как скоро я поеду в Россию учиться. Хочу узнать много интересного о России и повысить навыки говорения и аудирования".

Как обещают преподаватели клуба, курсанты смогут свободно выражать свое мнение и уверенно общаться с преподавателями-носителями языка, а также улучшить свои навыки аудирования и разговорной речи.

Справка "РГ"

Проект "Вместе учим русский язык" организован в 2020 году Ханойским филиалом института Пушкина, где открыт кабинет Русского мира.

Пушкинский конкурс Общество Образование

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