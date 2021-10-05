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05.10.2021,  
12:56
Текст:  Светлана Цыганкова

Вооруженные силы России получили бронемашину "Напарник"

"Тайфун-ВДВ". Фото: Минобороны РФ "Тайфун-ВДВ". Фото: Минобороны РФ
"Тайфун-ВДВ". Фото: Минобороны РФ

ВС России получили на вооружение новую специальную машину сопровождения и управления 4386 "Напарник". Соответствующий приказ подписал министр обороны РФ.

Фото: Адмиралтейские верфи
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Об этом РИА Новости рассказали в компании "Ремдизель". Разработкой бронемашины начали заниматься с 2017 года на базе шасси К-4386 "Тайфун-ВДВ". Компания провела опытно-конструкторскую разработку под шифром "Напарник". А с марта 2021-го бронеавтомобиль отправили в серийное производство.

"Напарник" предназначен для сопровождения автоколонн, перевозящих спецтехнику, доставки личного состава и документации, а также размещения пункта управления. Машина обеспечивает надежную охрану экипажу. Может использоваться в любых погодных условиях.

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Фото: Janes / youtube.com
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