"Золотая Маска" открыла зарубежную программу

Фестиваль "Золотая Маска" после пандемийного затишья возобновил зарубежную программу. По многолетней традиции показы лучших российских спектаклей пройдут в Эстонии и Латвии, а еще войдут в афишу Международного Стамбульского театрального фестиваля. Первый показ состоялся на сцене таллинской площадки "Алексела" - спектакль "Шутники" Евгения Марчелли сыграли артисты "Сатирикона".

"Шутники" - спектакль-парадокс по малоизвестной пьесе Островского. Главного персонажа - чиновника Оброшенова - играет Константин Райкин. Кроме того, эстонский зритель увидит "Иранскую конференцию" и "Горбачева" Театра Наций, премьеру "Современника" - "Собрание сочинений", спектакль "Танцпол" театра "Балет Москва" и три постановки для детей от петербуржцев "Karlsson Haus".

В Латвии нынешняя "Золотая Маска" юбилейная - 15-я по счету. Всего в программе девять постановок, открытие - 7 октября.

- Место нашлось балетной классике и современной хореографии, талантливому прочтению канонических текстов, современной драматургии, театру для детей. Случайных названий в афише нет - каждая из постановок отобрана экспертным советом "Золотой Маски в Латвии". Гастроли подобного масштаба сейчас бесценны, - уверена руководитель Фестиваля "Золотая Маска в Латвии" Юлия Лочмеле.

Петербургский театр им. Якобсона покажет балет "Дон Кихот" и "Концерт Гала", театр "Поиск" из Лесосибирска - "Мертвые души", театр "Суббота" из Санкт-Петербурга - "Цацики идет в школу". В Латвию тоже, конечно, приедут со своими спектаклями и Театр Наций, и "Балет Москва". А вот екатеринбургский "Урал Опера Балет" появится не на сценических площадках, а в кинотеатрах Балтии - так в этом году фестиваль расширяет свой формат. На большом экране представят балет "Ромео и Джульетта".

Третий международный проект "Золотой Маски" - Стамбул. Сотрудничество с Международным Стамбульским театральным фестивалем началось в 2018-м, в этом году он пройдет с 22 октября по 20 ноября в онлайн-формате. Зрители Турции увидят "Бориса" Дмитрия Крымова, "Детей солнца" Тимофея Кулябина и спектакль "Медведь" Владимира Панкова.

От первого лица

Мария Ревякина, генеральный директор Фестиваля "Золотая Маска":

- Мы очень дорожим теми культурными, профессиональными и человеческими связями, которые за годы образовались вокруг фестиваля, ведь именно в постоянном сотрудничестве и общении рождается уникальный опыт, новые идеи и творческий обмен. Фестивали "Золотой Маски" в странах Балтии проходят с 2005 года, что говорит о взаимном интересе и тесной дружбе и в то же время требует от нас держать руку на пульсе, внимательно подходить к выбору спектаклей и популяризации российского театра за рубежом.