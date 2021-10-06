7 октября (четверг) в 12:00 состоится "круглый стол" "Экологическое страхование - инструмент управления "экологической погодой" с участием разработчиков проекта ФЗ "Об обязательном страховании ответственности за вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности" и профильных экспертов. Это шестое межконгрессное мероприятие международной площадки прямого диалога УРАЛРОСПРОМЭКО. В рамках "круглого стола" запланировано дать оценку экологическому страхованию как инструменту управления экологическими рисками, рассмотреть систему компенсации ущерба, обозначить этапы эффективного развития экологического страхования, инициировать межведомственную рабочую группу по доработке и принятию проекта ФЗ об экологическом страховании и др.

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на сайте mc.rg.ru 07 октября 2021 г. с 12:00.

Аккредитация СМИ для участия в "круглом столе" в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 06 октября 18:00 мск.

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