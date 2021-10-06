Более 700 дольщиков из Подмосковья получат квартиры или компенсации

Более 700 обманутых дольщиков из Подмосковья смогут получить квартиры или компенсации. Такое решение принято Наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Решения касаются 17 проблемных домов. Как рассказал гендиректор Фонда Константин Тимофеев, планируется достроить пять из них, пострадавшими по которым признаны 503 человека.

Так, будут достроены два дома ЖК "Солнечный град" (бывший застройщик ООО "УК Радоград") в Воскресенском районе, дом ЖК "Благовест" в Сергиевом Посаде (бывший застройщик ООО "Стройинвест"), дом ООО "НИСА" в Можайском районе и дом ООО "Жилсоцстрой" (ЖК "Альянс") в Климовске (по второму дому этого жилого комплекса трое дольщиков получат денежные компенсации).

Выплаты компенсаций запланированы по еще 11 проблемным домам Подмосковья. "На них претендует 221 человек", - уточнил Тимофеев. Деньги получат дольщики девяти домов ЖК "Анискино" (Щелковский район, застройщик ООО "Компания "Оргстройинвест") и двух домов в Раменском районе (бывший застройщик ООО "СЗ ВОСТОК").