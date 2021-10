ABBA рассказала о том, какие песни войдут в ее новый альбом

Популярная шведская группа ABBA наконец-то назвала все 10 треков, которые появятся на ее долгожданном релизе Voyage. Все они были сочинены и записаны в течение последних двух лет.

Альбом запланирован к выпуску на 5 ноября. Как и обещали музыканты, все песни на нем будут новые.

Пока слушателям из них известны только два сингла, выпущенные в сентябре - I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down.

А еще АВВА опубликовали трейлер и полный трек-лист альбома:

I Still Have Faith in You

When You Danced With Me

Little Things

Don"t Shut My Down

Just A Notion

I Can Be That Woman

Keep An Eye On Dan

Bumblebee

No Doubt About It

Ode To Freedom

Кстати

Напомним, что концертная премьера альбома, в формате голографического шоу назначена на май 2022 года.