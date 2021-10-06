ABBA рассказала о том, какие песни войдут в ее новый альбом

Популярная шведская группа ABBA наконец-то назвала все 10 треков, которые появятся на ее долгожданном релизе Voyage. Все они были сочинены и записаны в течение последних двух лет.
Альбом запланирован к выпуску на 5 ноября. Как и обещали музыканты, все песни на нем будут новые.
Пока слушателям из них известны только два сингла, выпущенные в сентябре - I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down.
А еще АВВА опубликовали трейлер и полный трек-лист альбома:
- I Still Have Faith in You
- When You Danced With Me
- Little Things
- Don"t Shut My Down
- Just A Notion
- I Can Be That Woman
- Keep An Eye On Dan
- Bumblebee
- No Doubt About It
- Ode To Freedom
Кстати
Напомним, что концертная премьера альбома, в формате голографического шоу назначена на май 2022 года.