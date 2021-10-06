Актер Владимир Машков отказался от мандата депутата Госдумы

Актер, режиссер, художественный руководитель "Табакерки" Владимир Машков не будет представлять "Единую Россию" в Госдуме, следует из проекта постановления Центризбиркома о передаче депутатских мандатов.

Согласно тексту документа, мандат Машкова будет признан вакантным, ЦИК планирует передать его следующему кандидату из той же региональной группы. Это директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев.

Кроме того, вакантными станут мандаты Кузьмы Алдарова (региональная группа 4, Иркутская область) и Сергея Грачева (региональная группа 14, Оренбургская область).