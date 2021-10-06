Android 12 скоро придет на смартфоны. Список моделей

Компания Google официально представила стабильную версию Android 12. В ближайшие несколько недель она станет доступна на смартфонах Pixel, а до конца года обновиться смогут владельцы Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi, сообщается в блоге Google.

В тестировании Android 12 приняли участие более 225 тысяч человек, отметили в компании.

Android 12 получил новый дизайн интерфейса и фирменных приложений Google под названием Material You, обновленные виджеты с интерактивным управлением, более удобную прокрутку контента в приложениях.

Кроме того, в обновленной ОС улучшена производительность системы за счет снижения "прожорливости" системных служб, ускорен запуск приложений, оптимизирована фоновая работа программ. Новые настройки конфиденциальности позволяют более точно давать приложениям разрешения на доступ к тем или иным чувствительным областям - камере, микрофону, местоположению.

Также разработчики прокачали камеру, расширили возможности тактильной обратной связи, добавили другие улучшения.

Между тем Samsung объявила о выходе новой бета-версии One UI 4.0 с дизайном Material You и другими фишками Android 12. Ее могут установить в ряде стран владельцы смартфонов линейки Galaxy S21, позднее в этот список будут добавлены другие девайсы.

Среди смартфонов Xiaomi, которые получат Android 12, упоминаются линейки Redmi 10, Black Shark 3 и 4, Redmi Note 9, Poco X2, M2, M3 и более новые, Redmi K30 и K40, Redmi Note 10.