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Рубрика: В мире

Аргентина отменит квоты на число прибывающих в страну авиапассажиров

С 19 октября власти Аргентины снимут ограничения на въезд в страну воздушным транспортом, сообщает Национальное управление гражданской авиации ANAC. Ранее квота на пассажиров из-за границы составляла 28 тысяч человек в неделю.

Фото: Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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Ведомство ссылается на резолюцию, согласно которой, по истечении 14 дней с даты, когда страна достигнет 50-процентного охвата населения вакцинами против COVID-19, квоты по числу прилетающих пассажиров будут отменены. По последним данным, в стране с населением 45,19 миллиона человек полностью привиты 23,19 миллиона жителей, еще 6,7 миллиона сделали только первую прививку, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что аргентинский медицинский регулятор Anmat одобрил вакцинацию от коронавируса среди детей 3-11 лет. "Аргентина завершит 2021 год с полным охватом и защитой населения старше трех лет", - сообщил минздрав. Сегодня в Аргентине насчитывается 5,5-6 миллионов детей этой возрастной группы.

В мире Южная Америка Аргентина Пандемия коронавируса COVID-19

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