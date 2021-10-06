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В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
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Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Овен

Подходящая неделя для вступления в новую должность или открытия нового предприятия.

Телец

Вы проявите себя как профессионал, за что вас оценят коллеги, партнеры и руководство.

Близнецы

Отличное время для тех, кто не жалеет денег на добрые дела и благотворительность.

Рак

Грядущая неделя принесет радость и гармонию в ваш дом, поспособствует романтическим знакомствам, поездкам.

Лев

Материальное положение на неделе заметно улучшится. Возможно поступление дополнительного дохода, премии.

Дева

Вас ждет удача в научных изысканиях и помощь друзей. Щедрость богатых покровителей станет как никогда ощутимой.

Весы

Подходящее время, чтобы подумать о новых деловых партнерах и использовать открывающиеся возможности.

Скорпион

Вы будете в основном заняты решением материальных вопросов.

Стрелец

Вы будете настроены излишне амбициозно. Однако начальство не склонно замечать ваши инициативы и претензии.

Козерог

Вам не стоит заниматься карьерой или пытаться громко заявить о себе. Посвятите время творческой работе.

Водолей

Главное - не сидеть сложа руки: звезды будут помогать лишь тем, кто крутится как белка в колесе.

Рыбы

Результативность скрытой от посторонних глаз работы может быть потрясающей. Дальние поездки будут полезными.

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