Овен
Подходящая неделя для вступления в новую должность или открытия нового предприятия.
Телец
Вы проявите себя как профессионал, за что вас оценят коллеги, партнеры и руководство.
Близнецы
Отличное время для тех, кто не жалеет денег на добрые дела и благотворительность.
Рак
Грядущая неделя принесет радость и гармонию в ваш дом, поспособствует романтическим знакомствам, поездкам.
Лев
Материальное положение на неделе заметно улучшится. Возможно поступление дополнительного дохода, премии.
Дева
Вас ждет удача в научных изысканиях и помощь друзей. Щедрость богатых покровителей станет как никогда ощутимой.
Весы
Подходящее время, чтобы подумать о новых деловых партнерах и использовать открывающиеся возможности.
Скорпион
Вы будете в основном заняты решением материальных вопросов.
Стрелец
Вы будете настроены излишне амбициозно. Однако начальство не склонно замечать ваши инициативы и претензии.
Козерог
Вам не стоит заниматься карьерой или пытаться громко заявить о себе. Посвятите время творческой работе.
Водолей
Главное - не сидеть сложа руки: звезды будут помогать лишь тем, кто крутится как белка в колесе.
Рыбы
Результативность скрытой от посторонних глаз работы может быть потрясающей. Дальние поездки будут полезными.