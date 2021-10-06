Банк России ожидает замедления инфляции

Банк России ожидает, что темпы роста инфляции замедлятся в четвертом квартале 2021 года. Об этом заявил на пресс-конференции зампред Банка России Алексей Заботкин.

"При том, что в августе-сентябре темп роста цен был выше прогнозов ЦБ, в июле темпы роста цен были довольно низкими. Поэтому в среднем за третий квартал сезонно сглаженный темп рост цен, по всей видимости, будет ниже, чем он был во втором квартале. С точки зрения годовой инфляции, наверное, мы исходим из того, что уже в четвертом квартале мы увидим ее замедление", - сообщил Заботкин.

Инфляция заметно увеличилась в этом году на фоне восстановления потребительского спроса и роста мировых цен на сырье. В августе годовой рост потребительских цен составил 6,7%, в сентябре превысил 7%.

Текущий прогноз Банка России по инфляции по итогам 2021 года составляет 5,7-6,2%, но в октябре, по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике, он, вероятно, будет повышен.

В 2020 году инфляция составила 4,9%, в 2019 году - 3%. Цель Банка России по инфляции - удерживать ее вблизи 4%.