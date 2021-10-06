Банки сообщили о рекордах выдачи ипотеки

О рекордах выдачи ипотеки по итогам третьего квартала сообщают крупнейшие банки.

По оценке ВТБ, за девять месяцев 2021 года российские банки увеличили выдачу ипотеки на 42%, до 4 трлн рублей. В сентябре общий объем продаж составил порядка 500 млрд рублей, что сопоставимо с результатом сентября прошлого года. К концу года объем выдач ипотеки превысит рекордные для рынка 5 трлн рублей, считают в банке. В прошлом году было выдано 4,3 трлн рублей ипотечных кредитов.

Так, в сентябре клиенты ВТБ провели более 26 тысяч сделок на 95 млрд рублей. Всего с начала года банк оформил ипотеку более чем на 780 млрд рублей, что почти на четверть превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Регионами-лидерами по объему выданных кредитов в ВТБ за девять месяцев стали Москва и Московская область (286 млрд рублей), Санкт-Петербург и область (66 млрд), Новосибирская область (29,3 млрд), Татарстан (25 млрд) и Свердловская область (21 млрд).

Наибольшие темпы роста среди госпрограмм показывает "семейная ипотека", по которой ВТБ с начала года выдал свыше 43 млрд рублей кредитов. После модернизации ее условий с 1 июля среднемесячный объем продаж вырос в 2,7 раза, а доля в общем объёме выдач достигла уже 12%.

Доля ипотеки с господдержкой составила в сентябре 8%. Спрос на нее остался на уровне августа - более 6 млрд рублей. Всего с начала года клиенты ВТБ оформили по ней кредиты на 165 млрд рублей.

Каждая третья сделка в банке приходится на рефинансирование ипотеки.

Сбербанк также сообщает о росте своего ипотечного портфеля по итогам трех кварталов - на 20% по сравнению по сравнению с показателем за весь прошлый год. За 9 месяцев объем выдач вырос на 45% в суммарном выражении и на 25% в количественном по сравнению с тем же периодом прошлого года (выдано почти 776,9 тысячи кредитов на 2 трлн рублей против 583 тысяч на 1,3 трлн рублей в прошлом году).

По выдаче ипотеки лидирует по-прежнему вторичный рынок, на который приходится 75% всех выдач, отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Домклик" Николай Васев. По его словам, наибольший прирост в сентябре относительно июля 2021 произошел по "Семейной ипотеке", что связано с расширением программы на семьи, в которых появляется первенец. Объем выданных кредитов вырос на 64% за несколько месяцев - с 12 миллиардов рублей до 19 миллиардов рублей. Всего в рамках программы за все время выдано 29,5 тысячи кредитов на 108 млрд рублей.

По всем программам больше всего ипотечных кредитов в сентябре выдано в Москве - на сумму 38,7 миллиарда рублей. Также в лидерах Санкт-Петербург - на 20,7 миллиарда рублей, и Краснодарский край - 9,6 миллиарда рублей.