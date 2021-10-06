Белорусы готовы поделиться с россиянами опытом борьбы с лесными пожарами

В России намерены изучить белорусский опыт по охране и защите лесов, в том числе от огня. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Чему конкретно можно поучиться у соседей, узнавал корреспондент "СОЮЗа".

Нынешний год стал рекордным по общей площади лесных пожаров в России с начала XXI века.

Вначале несколько цифр. За последние 60 лет лесистость Беларуси выросла почти вдвое и к сегодняшнему дню достигла максимального значения за более чем столетний период, составив более 40 процентов территории страны.

- Ежегодно мы сажаем леса больше, чем вырубаем, и это правило остается неизменным на протяжении многих лет, - делится одним из секретов сохранности зеленых массивов министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа.

По его словам, особое внимание нынче уделено восстановлению участков, пострадавших не от пожаров, а в результате усыхания хвойных насаждений. 2018-й был пиковым годом, когда страна из-за распространения жука-короеда потеряла более 47 тысяч гектаров леса. С проблемой боролись всем миром - привлекли ученых, чтобы те разработали алгоритм санитарного оздоровления, с помощью технических средств мониторинга выявляли проблемные участки, закупали дополнительную технику для оперативного удаления зараженных деревьев… Спустя три года ситуация изменилась в корне: сегодня площадь и объемы сплошных санитарных рубок уменьшились в десять раз!

- Удалось нам справиться и с главным врагом леса - огнем, - продолжает министр. -Прежде всего благодаря тому техническому перевооружению, которое наблюдаем сегодня в отрасли. Сейчас перед лесхозами стоит задача за два года обновить парк пожарных машин.

К слову, по сравнению с прошлым годом площадь лесных пожаров в лесном фонде Минлесхоза уменьшилась более чем в 15 раз. Заметно снизилась и средняя площадь возгорания - с 6,7 гектара в 2020-м до 1,2 гектара в 2021-м. Все это, отмечают в министерстве, стало возможным благодаря эффективной работе государственной лесной охраны, использованию современных технологий. Да и о каких обширных пожарах может идти речь, если работники лесного хозяйства получили возможность выявлять очаги возгорания с помощью мобильных устройств, в том числе в ночное время, а также на труднодоступных и приграничных территориях?!

- Мы все слышим о тех огромных площадях, которые повреждают лесные пожары в России, но я хочу отметить, что в Беларуси возгорания ликвидируют за 1-2 часа, а самые крупные - не более чем за сутки, - констатирует первый зам­министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

Как это удается? К примеру, только камер видеонаблюдения в лесах Беларуси установлено более 650. Получила активное развитие и автоматизированная система видеонаблюдения, которая при возникновении пожара присылает сообщение ответственным за это работникам для того, чтобы принять своевременные меры по ликвидации. С помощью видеокамер специалисты Минлесхоза следят за 98 процентами территорий лесного фонда.

Не остались в стороне от темы и ученые: ведется космический мониторинг состояния лесов. Открытый сервис, разработанный Национальной академией наук, позволяет обнаруживать тепловые аномалии, в реальном времени следить за возникновением пожара.

Авиационная охрана лесов включает проведение систематического авиапатрулирования для своевременного обнаружения и тушения пожаров. Эту работу осуществляет государственное авиационное аварийно-спасательное учреждение "Авиация" Министерства по чрезвычайным ситуациям во взаимодействии с юрлицами, ведущими лесное хозяйство. Оно имеет в своем составе вертолеты AS-355, Ми-2, Ми-8, Ми-26, самолеты Ан-2, беспилотные авиационные комплексы. Воздушные суда базируются на трех белорусских аэродромах, а в пожароопасный период дополнительно размещаются в других точках, в том числе на аэродромах гражданской авиации. Кстати, белорусских спасателей хорошо знают и за рубежом: в рамках международного сотрудничества авиация МЧС задействовалась в тушении лесных возгораний на территориях России, Греции, Латвии, Грузии. В сезоне-2021 экипажи министерства привлекались для ликвидации возгораний и организации спасательных работ в зеленых массивах Турции.

В Беларуси возгорания в лесу ликвидируют в среднем за 1-2 часа, а самые крупные - не более суток

Одна из важных составляющих профилактики лесных пожаров - активная работа с населением. Согласно Лесному кодексу, местные распорядительные и исполнительные органы при угрозе возгораний принимают решения о введении запрета на посещение зеленых массивов. Ключевым фактором являются погодные условия: температура, отсутствие осадков, ветра и т.д. Граждан, которые нарушили запрет, ждет административная ответственность - от предупреждения до штрафа в размере до 12 базовых величин (максимум в 2021 году - 348 белорусских рублей, что эквивалентно примерно 10 тысячам российских рублей). Если же лесному фонду будет причинен ущерб, то размер штрафа может вырасти до 30 базовых (870 белорусских, или 25,1 тысячи российских рублей). Нарушителей помогают выявлять камеры фотофиксации -по стране их установлено более 1000. Так что нынче в белорусских лесах остаться полностью отрезанным от остального мира, как правило, весьма проблематично. И если уж потерявшихся людей удается находить достаточно быстро, то о пожарах и говорить не приходится: обнаружат легко, ликвидируют быстро.

К слову

Леса в Беларуси составляют исключительную собственность государства. Свыше 38 тысяч человек трудятся в системе профильного министерства. За эффективное ведение лесного хозяйства отвечают областные государственные производственные лесохозяйственные объединения, 100 лесхозов с 836 лесничествами, ряд смежных организаций.