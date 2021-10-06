Бюджетные кредиты повысят объемы ввода жилья

Заявки на общую сумму 1,2 трлн рублей направили 83 региона. Из них 482,6 млрд рублей - кредитование в рамках установленных региональных лимитов (всего бюджетных кредитов будет выдано в объёме 500 млрд рублей), а предоставление финансирования сверх лимитов будет рассматриваться на конкурсной основе.
"Сегодня мы одобрили кредиты для 12 регионов на сумму порядка 123 млрд рублей. С учётом этих решений правкомиссии всего одобрены заявки для 42 регионов на общую сумму 328,2 млрд рублей. Деньги будут направлены на развитие инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, повышения качества городской среды и обеспечения новых рабочих мест. Благодаря сегодняшним решениям в регионах будет построено 10 учреждений детской инфраструктуры (школы, сады, реабилитационный центр), а также оздоровительные учреждения. Инвестируемыми проектами будет обеспечен ввод нового жилья в объёме около 13 млн кв. м, а также будет создано более 130 тыс. рабочих мест", - заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Липецкая область, в частности, получит кредит в 3,6 млрд рублей на строительство инженерной инфраструктуры при комплексном развитии территорий Липецка, Усмани и Ельца. В регионе планируется ввод 600 тысяч кв. м жилья, будут построены поликлиника и четыре детских образовательных учреждения.
Калмыкии одобрен кредит на 0,4 млрд рублей для создания инженерной и транспортной инфраструктуры при комплексной застройке территорий в Элисте. Чувашии одобрен кредит в 3,7 млрд рублей для комплексной застройки городов Чебоксары и Канаш.
Амурская область получит около 2,6 млрд рублей на софинансирование очистных сооружений канализации при комплексной застройке территории Северного жилого района Благовещенска. Тыве одобрен кредит на 1 млрд рублей для строительства наружных инженерных сетей при комплексной застройке микрорайонов Кызыла.
Владимирская область получит около 5,4 млрд рублей на строительство инженерной, социальной, туристической инфраструктуры города Александрова и посёлка Доброград. Камчатскому краю одобрено выделение 1,8 млрд рублей на реконструкцию газовой котельной при жилищном строительстве в Елизово и строительство канализационно-насосной станции для обеспечения водоотведения гостинично-делового комплекса в Петропавловске-Камчатском. Забайкальскому краю выдадут 2,3 млрд рублей для строительства транспортной и инженерной инфраструктуры.
Москве для развития транспортной инфраструктуры одобрен бюджетный кредит в объёме 81,2 млрд рублей. Средства будут направлены на закупку вагонов для строящихся участков метрополитена (Большой кольцевой линии), а также подвижного состава для МЦД-3 (соединит города Зеленоград и Раменское).
Тульская область получит кредит в 2,7 млрд рублей для строительства автодорожного мостового перехода через реку Упу. Объект станет основной транспортной артерией, соединяющей три района Тулы и снизит транспортную нагрузку на город.
Алтайский край получил кредит на 9,3 млрд рублей на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры при строительстве жилья. Воронежская область 8,4 млрд рублей направит на строительство инженерных и транспортных коммуникаций при комплексной жилой застройке территорий в Воронеже. Также будут реконструированы очистные сооружения в Павловске.
"Программа должна подтолкнуть и развитие ЖКХ, и ввод нового жилья, и создание рабочих мест", - подчеркнул Хуснуллин. Он поручил Минстрою с учетом распределенных кредитов проанализировать прогнозы по вводу нового жилья на ближайшие три года, а в нынешнем году удержать планку по вводу жилья на уровне 86 млн кв. м.