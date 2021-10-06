Бюджетные кредиты повысят объемы ввода жилья

Еще 12 регионов получат инфраструктурные бюджетные кредиты. Такое решение было принято президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию.

Заявки на общую сумму 1,2 трлн рублей направили 83 региона. Из них 482,6 млрд рублей - кредитование в рамках установленных региональных лимитов (всего бюджетных кредитов будет выдано в объёме 500 млрд рублей), а предоставление финансирования сверх лимитов будет рассматриваться на конкурсной основе.

"Сегодня мы одобрили кредиты для 12 регионов на сумму порядка 123 млрд рублей. С учётом этих решений правкомиссии всего одобрены заявки для 42 регионов на общую сумму 328,2 млрд рублей. Деньги будут направлены на развитие инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, повышения качества городской среды и обеспечения новых рабочих мест. Благодаря сегодняшним решениям в регионах будет построено 10 учреждений детской инфраструктуры (школы, сады, реабилитационный центр), а также оздоровительные учреждения. Инвестируемыми проектами будет обеспечен ввод нового жилья в объёме около 13 млн кв. м, а также будет создано более 130 тыс. рабочих мест", - заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Липецкая область, в частности, получит кредит в 3,6 млрд рублей на строительство инженерной инфраструктуры при комплексном развитии территорий Липецка, Усмани и Ельца. В регионе планируется ввод 600 тысяч кв. м жилья, будут построены поликлиника и четыре детских образовательных учреждения.

Калмыкии одобрен кредит на 0,4 млрд рублей для создания инженерной и транспортной инфраструктуры при комплексной застройке территорий в Элисте. Чувашии одобрен кредит в 3,7 млрд рублей для комплексной застройки городов Чебоксары и Канаш.

Амурская область получит около 2,6 млрд рублей на софинансирование очистных сооружений канализации при комплексной застройке территории Северного жилого района Благовещенска. Тыве одобрен кредит на 1 млрд рублей для строительства наружных инженерных сетей при комплексной застройке микрорайонов Кызыла.

Владимирская область получит около 5,4 млрд рублей на строительство инженерной, социальной, туристической инфраструктуры города Александрова и посёлка Доброград. Камчатскому краю одобрено выделение 1,8 млрд рублей на реконструкцию газовой котельной при жилищном строительстве в Елизово и строительство канализационно-насосной станции для обеспечения водоотведения гостинично-делового комплекса в Петропавловске-Камчатском. Забайкальскому краю выдадут 2,3 млрд рублей для строительства транспортной и инженерной инфраструктуры.

Москве для развития транспортной инфраструктуры одобрен бюджетный кредит в объёме 81,2 млрд рублей. Средства будут направлены на закупку вагонов для строящихся участков метрополитена (Большой кольцевой линии), а также подвижного состава для МЦД-3 (соединит города Зеленоград и Раменское).

Тульская область получит кредит в 2,7 млрд рублей для строительства автодорожного мостового перехода через реку Упу. Объект станет основной транспортной артерией, соединяющей три района Тулы и снизит транспортную нагрузку на город.

Алтайский край получил кредит на 9,3 млрд рублей на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры при строительстве жилья. Воронежская область 8,4 млрд рублей направит на строительство инженерных и транспортных коммуникаций при комплексной жилой застройке территорий в Воронеже. Также будут реконструированы очистные сооружения в Павловске.

"Программа должна подтолкнуть и развитие ЖКХ, и ввод нового жилья, и создание рабочих мест", - подчеркнул Хуснуллин. Он поручил Минстрою с учетом распределенных кредитов проанализировать прогнозы по вводу нового жилья на ближайшие три года, а в нынешнем году удержать планку по вводу жилья на уровне 86 млн кв. м.