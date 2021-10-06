Обнаружены "близнецы" Тунгусского метеорита

Ученые-космологи из университетов Антиокии и Саленто представили свидетельства существования группы крупных астероидов, которые буквально притаились в метеорном потоке Тауриды. По мнению исследователей, эти "камни" представляют собой угрозу для нашей планеты, поскольку и знаменитое Тунгусское событие было связано с указанным потоком.

Статью с описанием своих открытий космологи Игнасио Феррин и Винченцо Орофино опубликовали в журнале Planetary and Space Science, а коротко об исследовании рассказывает Phys.org.

Метеорный поток Тауриды хорошо известен астрономам, так как ежегодно он наблюдается в сентябре-декабре. Выглядит это как дождь из падающих звезд. Радиант этого потока находится в созвездии Тельца, а сами Тауриды ассоциируются с кометой Энке. Предыдущие исследования показали, что они представляют собой обломки кометы Энке, которая ежегодно оставляет их, проходя на минимальном расстоянии от Солнца.

В новом исследовании Феррин и Орофино заявляют, что им удалось обнаружить свидетельства скопления крупных астероидов, скрывающихся в потоке Тауриды. Более того, ученые предполагают, что эти астероиды являются частью пояса обломков, которые в далеком прошлом оставила очень большая и пока еще безымянная комета. Причем последняя, предполагают космологи, породила и известную нам комету Энке.

В качестве аргументов исследователи приводят детальное описание двух астероидов, которые им удалось обнаружить при наблюдении за потоком Тауриды. Измерения показали, что диаметр этих космических камней составляет 200 и 300 метров соответственно. Для обломков кометы Энке это слишком большой размер.

Поэтому ученые предположили, что найденные астероиды могут быть обломками другого, более крупного космического тела, и решили внимательнее взглянуть на поток Тауриды. Для этого они изучили все предыдущие исследования и обнаружили в них упоминания о 88 астероидах, которые оказались слишком крупными, чтобы быть обломками кометы Энке.

Обобщенные данные показали, что эти астероиды и сама комета Энке имеют общее происхождение: они являются осколками более крупной кометы, а их возраст составляет примерно 20 тысяч лет. Исследователи также пишут, что эти астероиды могут представлять угрозу для Земли, отмечая, что Тунгусское событие было связано с комплексом Тауриды. Кроме того, именно астероиды из этого потока ученые считают виновниками нескольких массовых вымираний, который произошли на нашей планете миллионы лет назад.