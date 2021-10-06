Бондмобиль продадут с молотка

В новом фильме бондианы "Не время умирать" снялись сразу четыре бондмобиля: два новых спорткара и два классических.

Новые представлены Aston Martin DBS Superleggera и среднемоторным гибридным гиперкаром Aston Martin Valhalla. Из классических на экране появятся модель V8, которая появлялась в картине "Искры из глаз" 1987 года с Тимоти Далтоном в роли Бонда, и легендарный Aston Martin DB5, который впервые появился в третьем фильме об агенте 007 "Голдфингер" 1964 года с Шоном Коннери в главной роли.

Именно этот автомобиль в шпионском воплощении компания решила возродить и выпустить в продажу. Правда, в ограниченном количестве. Всего их будет воссоздано 28 штук. 25 машин поступят в продажу по цене от 2,75 миллиона фунтов. По одной останется у производителя и кинокомпании, и одна будет продана на благотворительном аукционе.

Стальное шасси, рядный 6-цилиндровый атмосферный двигатель объемом 4 литра, пятиступенчатая механическая коробка - все это родное. Мощность силового агрегата невысока по нынешним меркам - около 270 л.с. Да и динамика не самая выдающаяся - от 7,5 до 100 км/ч. Но ведь не это главное в легенде? Главное, что помимо классических деталей автомобиль оснащен всеми так ему необходимыми шпионскими штучками: системой дымовой завесы, разбрызгивателем масла, пулеметами под фарами, выдвигающимися таранами спереди и сзади, ножами для прокалывания шин. Кроме того, имеются вращающиеся номерные знаки, выдвижной пуленепробиваемый щиток на корме, люк над пассажиром. Для управления всем этим в подлокотнике скрыты тумблеры. Но есть также и пульт управления, чего, кстати, в киношном бондмобиле предусмотрено не было.

В двери спрятан телефон, рядом с магнитолой - радар, а в ручке переключения скоростей - красная кнопка.

Все автомобили будут окрашены в один цвет - Silver Birch. Выбора цветовой гаммы не предполагается. Да, и стоит учесть, что он не допущен для движения по дорогам общего пользования.