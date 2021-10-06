Цены на газ и уголь в Европе побили все исторические рекорды. Газ подорожал уже выше 1500 долларов за тысячу кубометров, а энергетический уголь, используемый для выработки электричества, стоит дороже 260 долларов за тонну. К ценовому пику медленно, но верно подбирается нефть, штурмуя значения, на которых находились котировки в 2014 году, и, вероятнее всего, продолжит дорожать.

На энергетическом рынке Европы паника, что уже даже не скрывают в Евросоюзе. Звучат предложения заморозить цены на энергоресурсы и провести расследование о причинах стремительного роста газовых котировок. Евросоюз ищет пути выхода из кризиса, но их не так уж и много. Внутренних запасов энергоресурсов не хватит для прохождения зимы, особенно если она окажется холодной. Надежда остается только на экспортеров, но их возможности ограничены логистикой и законами самого ЕС.

Причем газ по таким ценам потерял здесь всякую привлекательность, как сырье для генерации электричества. Наиболее рентабельным для его выработки стал уголь, несмотря даже на высокие квоты за выбросы CO2 - выше 60 долларов за тонну. Цены на энергетический уголь в Европе уже обогнали его стоимость в Азии. Впору говорить о том, что сейчас европейский рынок начнет оттягивать часть поставок угля, предназначенных для стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Но не все так просто, и едва ли у Европы получится справиться с энергокризисом за счет самого "грязного топлива".

В минэнерго "РГ" сообщили, что пока из Европы с просьбой увеличить поставки угля к ним никто не обращался. Ранее в ведомстве заявляли, что ожидают сохранения экспорта угля в Европу в этом году на уровне 2020 года (около 48 млн тонн). В первом полугодии в Европу было отправлено 22,5 млн тонн угля, на 2,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

Для российского угля приоритетным считается восточное направление экспорта. Оно пока ограничено пропускной способностью Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской железной дороги, но загружать его стараются по максимуму. Увеличить поставки на Запад наша инфраструктура позволяет, но, по мнению экспертов, не более чем на 10-15 млн тонн. Для всей Европы этого будет недостаточно, даже, несмотря на массовое уничтожение угольных электростанций в некоторых странах, например в Великобритании.

Пока из Европы с просьбой увеличить поставки угля к России никто не обращался

Кроме России увеличить поставки угля в Европу могла бы Украина, но ей для этого надо нормализировать обстановку в Донбассе (основной район добычи угля в стране), считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Теоретически могла бы начать поставлять уголь в Европу Австралия, у которой проблемы с экспортом угля в Китай. Но это, если не смотреть на глобус. Проплыть до соседнего материка или через половину мира - это разные затраты по доставке. Впрочем, если цены на уголь вырастут еще больше, и такое будет возможно, уточнил Тузов.

Остальные крупные экспортеры угля - Индонезия, США, ЮАР - также едва ли променяют азиатский и африканский рынки на Европу из-за высокой стоимости доставки. Страны Старого Света могли бы нарастить собственную добычу угля, месторождения есть в Германии, Польше, Великобритании и других странах, но большинство шахт к сегодняшнему дню законсервировано. Угольная отрасль продолжает развиваться только в Польше. Их мощностей хватает только для неполного обеспечения внутреннего рынка. В результате получается, что спасти Европу от энергокризиса за счет угля не получится.

В Европе упорно винят в произошедшем кризисе штиль в Северном море, сокративший вдвое объемы выработки электроэнергии на ветровой генерации, и "Газпром", который в течение 2021 года не наращивал поставки газа через Украину. Но объемы экспорта газа в Европу из России за девять месяцев, по сравнению с прошлым годом, выросли на 15,3% - 145,8 млрд кубометров - и близки к максимуму 2018 года (149,2 млрд кубометров).

По мнению директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина, причинами европейского энергокризиса стало сразу несколько факторов, но самый очевидный - это восстановление экономики ЕС после пандемии, что повысило спрос на энергию в целом. Также очень важную роль сыграли: планомерное разрушение атомной энергетики, ускоренный отказ от "грязных" источников энергии (уголь, мазут) в 2020 году, когда спрос на нее на фоне спада в экономике сильно просел, отмечает эксперт.

С точки зрения главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, ошибка Европы в том, что они сделали ставку на "зеленую энергетику" и биржевую торговлю газом, отказавшись от долгосрочных контрактов, и одновременно разрушили угольную отрасль. Если бы сейчас у Европы были резервные мощности генерации на угле, никакого бы кризиса не произошло, отмечает эксперт.

Крупные экспортеры угля - Индонезия, США, ЮАР - едва ли променяют азиатский и африканский рынок на Европу из-за высокой стоимости доставки

В Европе с этим не согласны. Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс уже заявил, что энергокризис не заставит Евросоюз отступиться от климатической повестки и своей энергетической политики и продолжит развивать генерацию на основе ветра и солнца. "Климатические нормы ЕС высечены в камне", - сказал Тиммерманс, при этом отметив, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет.

С точки зрения Брагина, Европе придется поменять свое отношение к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). По крайней мере, в вопросе резерва мощностей. Если и полагаться на ВИЭ, в частности солнце и ветер, то необходимо формировать мощности с большим запасом с тем, чтобы ухудшение погодных условий не приводило к критическому дефициту. Может быть, поменяется и отношение к атомной энергетике, предположил эксперт.

Всех теперь волнует, насколько может затянуться период рекордных цен на энергетическое сырье в Европе. Парадокс, но теперь уже от действий европейского правительства почти ничего не зависит. Запуск "Северного потока-2" в этом году немного снимет напряжение на рынке, но серьезно снизить дефицит газа в ЕС не сможет.

Сейчас все зависит от погоды и новостного фона, который способен унять панику на рынке. Усиление ветра или повышение температуры также могут помочь сократить спрос на газ. Но впереди зима, и, если она окажется суровой в странах Старого Света, котировки нефти, газа и угля могут продолжить бить исторические рекорды.