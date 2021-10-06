Новости

ABBA рассказала о том, какие песни войдут в ее новый альбом 16:20
Инфекционист Минздрава предупредил об опасных последствиях COVID-19 у детей 16:05
В Дагестане сотрудники ФСБ и МВД задержали лжеподрывника торговых центров 15:59
Рогозин: Съемочная группа на МКС чувствует себя нормально 15:50
Возбуждено уголовное дело об издевательствах в белгородской колонии 15:45
Опубликована расширенная деловая программа Российской энергетической недели 15:44
Путин: Россия превысит обязательства по поставкам газа через Украину 15:42
Глушаков не сыграет против Словакии и Словении 15:40
Лавров сделал замечание журналистам на пресс-конференции 15:33
Цены на газ в Европе обвалились на 600 долларов от суточных максимумов 15:32
Кабаева резко прокомментировала недопуск сестер Авериных на турнир в Израиль 15:28
В Петербурге ввели QR-коды для посещения спортивных матчей 15:04
Сибирские ученые рассчитали алгоритм для прогнозирования бесплодия 14:58
Умерла актриса Луиза Маттиоли, бывшая жена "Бонда" Роджера Мура 14:50
ЕК: РФ сейчас выполняет все долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС 14:42
Газ в Европе подешевел до 1550 долларов 14:38
СМИ: Валерия Гаркалина перевели в реанимацию 14:36
В Гидрометцентре опровергли самые популярные приметы о зиме 14:26
Истребители СФ отработают посадку на "сухопутный авианосец" 14:21
РФ и Армения договорились развивать межпарламентское сотрудничество на международных площадках 14:17
Рафик Загрутдинов: Все четыре строящиеся хорды замкнутся в 2023 году 13:58
Аналитики выяснили, сколько времени россияне тратят на соцсети 13:55
На учениях "Запад-2021" отрабатывалось применение ударных роботов 13:48
В Москве на пультовую охрану поставлено свыше 5 тысяч школ 13:35
В Совфеде обсудили порядок оформления электронных виз для иностранцев 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
06.10.2021 15:32
Рубрика: Экономика

Цены на газ в Европе обвалились на 600 долларов от суточных максимумов

Текст: Василий Кошкин
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Цены на газ в Европе обвалились более чем на 600 долларов от суточных максимумов.

ЕК: РФ сейчас выполняет все долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС

Так, на 14:24 мск стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1327 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

При этом днем в среду цены на газ превышали отметку в 1950 долларов за тысячу кубометров, установив очередной исторический максимум. После этого котировки потеряли больше 200 долларов всего за 10 минут.

Стоимость газа в Европе растет с конца прошлого года. Одной из причин стало падение объемов ветровой генерации электричества и, как следствие, увеличение доли генерации на газе.

Экономика Отрасли Нефть и газ

Главное сегодня

Путин назвал Россию надежным поставщиком газа
В ПФР разъяснили порядок назначения пенсии в 2021 году
Цены на газ в Европе обвалились на 600 долларов от суточных максимумов
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить