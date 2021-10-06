Цены на газ в Европе обвалились на 600 долларов от суточных максимумов

Цены на газ в Европе обвалились более чем на 600 долларов от суточных максимумов.

Так, на 14:24 мск стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1327 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

При этом днем в среду цены на газ превышали отметку в 1950 долларов за тысячу кубометров, установив очередной исторический максимум. После этого котировки потеряли больше 200 долларов всего за 10 минут.

Стоимость газа в Европе растет с конца прошлого года. Одной из причин стало падение объемов ветровой генерации электричества и, как следствие, увеличение доли генерации на газе.