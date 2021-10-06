Чем запомнилась 34-я ММКЯ: 250 событий и более 1,6 млн посетителей

В этом году Московская международная книжная ярмарка освоила новое пространство - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". Эксперимент удался - 203 издательств-участников со всей страны, более 250 встреч, презентаций, лекций и мастер-классов на девяти площадках, 25 тысяч "живых" посетителей, еще более 1,6 миллиона человек смотрели трансляции в интернете.

На площадках ММКЯ выступили современные российские авторы Лия Арден, Мария Бобылева, Полина Дашкова, Дарья Донцова, Вадим Панов, Дина Рубина, Ольга Савельева, Маша Трауб, Татьяна Устинова, Антон Чиж и многие другие.

Алексей Иванов поделился впечатлениями от фильма Романа Васьянова "Общага", снятого по роману "Общага-на-крови" и вышедшего сразу на трех онлайн-платформах. Александра Маринина рассказала про новый детектив в двух томах "Отдаленные последствия". Александр Снегирев и Анна Матвеева представили свои новые сборники рассказов в формате размышления-дискуссии о городской прозе. Генеральный Консул Италии в России, исследователь творчества Данте Франческо Форте презентовал свою книгу "Скрытые миры Данте. Философские заметки на полях "Божественной комедии" Данте Алигьери" в рамках арт-диджитал-литературного проекта, посвященного 700-летию со дня смерти Данте Алигьери.

В рамках нон-фикшн-программы свои книги представили врачи Павел Евдокименко и Александр Шишонин, психолог Борис Литвак, артист Вячеслав Полунин, бизнесмены Дмитрий Потапенко и Игорь Рызов, политолог Егор Сенников и многие другие.

Не менее насыщенной получилась детская программа. На встречу с читателями пришли популярные детские писатели Марина Аромштам, Наталия Волкова, Анна Гончарова, Игорь Жуков, Лада Кутузова, Юлия Лавряшина, Елена Усачева, переводчик Ольга Дробот. Российская государственная детская библиотека презентовала свой новый проект - виртуальный музей "Диафильм. Онлайн".

Особое место на ММКЯ по традиции заняла Деловая программа. Состоялась очередная отраслевая конференция "Книжный рынок России - 2021", организованная Российским книжным союзом совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Участники книжного рынка обсудили состояние и перспективы развития российского книжного рынка, основные тенденции книгораспространения в России в I полугодии 2021 года, а также тенденции развития онлайн-торговли и развитие рынка электронных и аудиокниг.

50-летие электронной книги отметили в рамках форума "Книгабайт. Будущее книги".

Накануне открытия ММКЯ состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национального конкурса "Книга года - 2021". В рамках ярмарки прошли церемонии награждения победителей Международного конкурса "Искусство книги" государств - участников СНГ, конкурса на премию "Мастер" за выдающиеся достижения в области художественного перевода, конкурса на лучший книжный блог года "Блог-пост" и конкурса лучших студенческих дипломов "Be First! 2021".

Свои программы на книжной ярмарке представили "Музейная линия", объединившая более 40 музеев и издательств, выпускающих книги по искусству, и площадка "Книги в городе", в рамках которой прошел круглый стол "Могут ли книжные магазины и фестивали быть драйвером развития городов и территорий?". Также в рамках программы "Книги в городе" прошла конференция проекта "Музыка / Речь", который изучает взаимное влияние и совместное будущее двух издательских индустрий - книжной и музыкальной.