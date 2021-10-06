Что будет с курсом рубля к концу года

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", специально для "Российской газеты":

- Рубль с начала 2021 года укрепился к доллару примерно на 2,5%, к евро - на 8%. Много это или мало - вопрос риторический.

Однако это лучший результат среди 24 валют развивающихся рынков. Второе полугодие также складывается благоприятно для российской валюты: в третьем квартале она подорожала против американского конкурента на 0,5% (+3% к евро). Оценивая перспективы курса рубля до конца года, обозначим факторы, которые могут позитивно или негативно сказаться на динамике российской валюты.

Статистика сезонности - не в пользу рубля. В среднем за последние 10 лет доллар укреплялся к рублю в октябре на 0,4%, в ноябре - на 2,2%, в декабре на 2,1%. Особенно слабым для рубля исторически является ноябрь: за 10 лет только два раза "россиянин" смог прибавить в цене к доллару по итогам финального месяца осени.

Динамика сырьевых цен, безусловно, является крайне благоприятной для российской валюты. Спотовые цены на газ в Европе ежедневно обновляют исторические максимумы. Так 5 октября котировки фьючерсов на газ голландского хаба TTF выросли до абсолютного максимума, эквивалентного цене $1350 за кубометр. Дорогой газ стимулирует его замещение нефтью для производства энергии везде. До конца года нефтяные котировки могут обосноваться в диапазоне $80-85 за баррель, не исключен факт тестирования отметки 90 за баррель, а такой цены мы не видели с октября 2014 года - 7 лет.

В итоге цена барреля Brent в эквиваленте российской валюты фактически выросла до рекордных 6000 рублей за баррель. Средняя цена барреля североморского сорта (Urals торгуется к Brent с дисконтом примерно $1) в текущем году составляет пока примерно 5040 рублей. Это на 21,5% выше, чем средняя в допандемийном 2019 году (4150 рублей). Позитивные цифры с точки зрения пополнения бюджета.

Конечно, не стоит забывать про бюджетное правило, которое существенно сглаживает влияние цен на нефть на курс рубля. В сентябре Минфин ежедневно покупал иностранную валюту на открытом рынке на 14,9 млрд рублей. Собственно, во многом благодаря бюджетному правилу Brent в 2021 году подорожала почти на 60%, а рубль к доллару - только на 2,5%. Тем не менее более высокий уровень сырьевых цен предполагает более высокие объемы экспортной выручки, которая ежемесячно конвертируется в рубли для налоговых платежей в бюджет.

Я прогнозирую укрепление доллара против основных валют и жду снижение курса евро к доллару до 1,1550-1,1500 к концу года. Или даже еще более низкие уровни. Доллар пользуется повышенным спросом на фоне рисков, связанных с опасениями по поводу обвала китайского рынка недвижимости. Также валюта США укрепляется по мере приближения старта сокращения стимулов ФРС, а также повышения лимита госдолга США, когда Казначейство сможет возобновить активные заимствования. Но если риск-офф факторы уйдут с рынка, то доллар вполне может оставаться бенефициаром опережающих темпов роста в США относительно конкурентов. Соответственно, мой прогноз глобального укрепления доллара является негативным с точки зрения перспектив рубля.

Это вовсе не означает, что рубль при этом должен слабеть к американскому конкуренту. Высокие ставки и позитивная ситуация в контексте сальдо внешней торговли РФ выделяют рубль среди других валют развивающихся рынков, защищая его от проявления слабости. Действительно, ключевая ставка Банка России составляет 6,75%. Так или иначе, но операции carry trade с рублем, особенно если использовать в качестве валюты финансирования евро, выглядят привлекательно в обозримом будущем. Здесь следует учесть благоприятный фактор низкой волатильности курса рубля, ведь carry trade утрачивает привлекательность как раз на фоне высокой волатильности курса. Но сейчас по историческим меркам волатильность рубля низкая и я не ожидаю дополнительной геополитической премии в рубле в ближайшие месяцы.

Курс доллара к рублю остается в русле медвежьего тренда с ноября 2020 года. С технической точки зрения разворотных сигналов мы не наблюдаем. С точки зрения фундаментальных факторов мы видим потенциал краткосрочного тестирования в 4-м квартале 2021 года уровня 70 рублей за доллар в том случае, если цены на нефть закрепятся в диапазоне $85-$90 за баррель. На конец года более вероятен курс около 71,5-72. При этом потенциал укрепления рубля к евро выше. Здесь мы можем увидеть 81-82 за единицу единой европейской валюты.