Что мы знаем о первом фильме, который будет сниматься в космосе

Первый художественный фильм, который будет снят в космосе, готовится в России. Его рабочее название - "Вызов". Он часть большого проекта, в рамках которого будут решаться новые просветительские, технические и технологические задачи.

Перед стартом командир экипажа, космонавт Антон Шкаплеров, сославшись на главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, подчеркнул, что мы, то есть и наша страна, и все человечество, получим неоценимый опыт - возможность за три с половиной месяца подготовить людей к космическому полету. Ускоренная подготовка, которую прошли члены съемочной группы "Вызова", в будущем пригодится для отправки на орбиту других специалистов: врачей, ученых и представителей иных профессий. Ответим на основные вопросы, связанные с полетом в космос первой съемочной группы для создания исторического художественного фильма.

Кто в экипаже

Основной экипаж МКС-66: космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко. Дублирующий экипаж: космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

Когда пройдет полет

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-19" со съемочной группой проекта "Вызов" запланирован на 11.55 по московскому времени 5 октября 2021 года с космодрома Байконур. Возвращение экспедиции на Землю запланировано на 17 октября 2021 года.

Будет ли у ракеты особый дизайн

Ракета называется "Герман Титов". На ней написано слово "Вызов", и она выкрашена в цвета российского флага - красные, белые и синие полосы.

Кто работает над фильмом

Жанр картины - космическая драма. Режиссер-постановщик - Клим Шипенко ("Холоп", "Салют-7", "Текст"). Авторы сценария - Клим Шипенко, Бакур Бакурадзе, Иван Заморов, Наиля Малахова. Продюсеры - Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Сергей Титинков, Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст. Фильм - совместный проект Госкорпорации "Роскосмос", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Дистрибьютор картины - кинокомпания "Централ Партнершип".

О чем кино

Сюжет: женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта.

Как отбирали актрису

Исполнительница главной роли была выбрана по итогам открытого конкурса среди всех желающих, состоявшего из творческого задания (монолог Татьяны из "Евгения Онегина" Александра Пушкина), а также прохождения комплексной проверки, в том числе медицинской. Победитель конкурса - актриса Юлия Пересильд (дублер - актриса Алена Мордовина).

Как готовились к полету

Съемочная группа проекта "Вызов" прошла ускоренную подготовку в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке, которая предполагала знакомство с конструкцией и бортовыми системами ТПК "Союз МС" и российского сегмента МКС, отработку возможных нештатных ситуаций во время полета, в том числе тренировку на самолете-лаборатории в условиях кратковременной невесомости и посадку спускаемого аппарата на водную поверхность. По окончании подготовительного периода члены съемочной группы успешно прошли экзаменационные тренировки.

18 сентября группа проекта "Вызов" отправилась на космодром Байконур для прохождения финальной фазы подготовки к полету. В нее включены тренировки ("примерки") в транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-19", тесты в полетных скафандрах "Сокол КВ-2". Запланированы также вестибулярные и гипоксические тренировки, занятия по стыковке, знакомство с размещением грузов в корабле и так далее.

Везет ли экипаж с собой съемочную аппаратуру

Да, везут много техники - аппаратуры, чтобы снимать фильм. Обещают, что в дни съемок станция преобразится.

Будут ли космонавты играть в фильме

Клим Шипенко рассказывал о том, что сценарий создавался таким образом, чтобы космонавты играли космонавтов в предлагаемых обстоятельствах. И Антон Шкаплеров, и Олег Новицкий, и Петр Дубров будут участвовать. Им придется разыграть нештатную ситуацию на борту космического корабля.

Как актрисе удастся хорошо выглядеть в невесомости

"Я жду утра 6 октября, - рассказала Юлия Пересильд. - Все девочки понимают, что утро бывает непростым. Особенно в космосе. Мы об этом много думали и размышляли. У нас есть лайфхаки (житейские советы) от космонавтов. Но невесомость есть невесомость. Дорогие зрители, вы увидите меня на Земле в моем обличье. А тут - потерпите" (смеется).

Что было самым сложным?

Юлия Пересильд рассказала следующее, отвечая на вопрос "РГ": "Для меня была сложна научная часть, теоретическая. То, с чего мы начали нашу подготовку. Изучали конструкцию, компоновку транспортного пилотируемого корабля "Союз". Я учила ее первые две недели каждой ночью до четырех утра. Мне она давалась непросто. То количество аббревиатур, которые если вначале не выучишь, дальше ничего не поймешь. Спасибо, что хорошая память - мы, актеры, учим много текстов. Только это и спасло. Испытания тоже были трудные, но для нас - людей, которым легче действовать, они давались легче, чем познавать теорию".

Смотрели ли перед полетом фильм "Белое солнце пустыни"?

Да, по давно сложившейся традиции все вместе - основной и дублирующий экипаж - смотрели "Белое солнце пустыни".

Какую музыку выбрали с собой в космос

Антон Шкаплеров рассказал, что по музыке всех ждут сюрпризы: "Каждый из нас выбрал по 5-7 песен. Очередность такая - вначале то, что я выбрал, потом то, что выбрала Юля, и далее по кругу. Вот и посмотрим, кто что любит и кто что предпочел для экипажа. Моя традиционная песня, которая открывает плейлист, - из известного мультфильма "Антошка".

Какие личные вещи возьмут с собой в полет

Можно брать с собой жидкости объемом полтора литра и вещи весом не более 1 килограмма. Юлия Пересильд рассказала, что возьмет с собой фотографии детей и дублерши Алены. Рисунки своих детей, колечки и сережки друзей, которые хотели бы побывать в космосе. Индикатор невесомости - символ ее благотворительного фонда "Галчонок".

Клим Шипенко рассказал, что возьмет с собой майку-талисман, в которой он начинает снимать все свои фильмы. Надпись на майке гласит Impossible is nothing, что в переводе означает "Невозможное - это ничто". Индикатор невесомости у режиссера - он сам.

Будут ли бить на старте тарелку

По традиции тарелка бьется после снятого первого кадра фильма. "Столько космических традиций соблюдаем, кинематографические нужно тоже, - сказал Клим Шипенко. - Может, найдем тарелку или что-то другое на корабле, когда начнем снимать, тогда и разобьем", - рассмеялся он.

Только цифры

По предварительной информации, ракета-носитель вывела корабль на орбиту со следующими параметрами:

- минимальная высота над поверхностью Земли - 199,84 км;

- максимальная высота над поверхностью Земли - 242,69 км;

- период обращения - 88,64 минуты;

- наклонение - 51,67 градуса.